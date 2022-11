Mächtiger Zwerg auf dem Prüfstand: Toyota GR Yaris entfesselt 550 PS mit Höllensound – Sleeper Cars. Schlummer-Autos. Ein Wort, mit dem in der Regel brave Familienkutschen, Kleintransporter und Kombis bezeichnet werden, unter deren Haube ein mächtiges Leistungstuning verborgen döst. So lange, bis die Möhren vor Zeugen auf Teststrecken oder der Autobahn einmal „geweckt“ werden. Geht es nach der Größe im Verhältnis zur schieren Leistung, könnte man für den Winzling aus dem Video eine neue Bezeichnung ausrufen.

„Power-Zwerg“, „Kraftgnom“, oder dergleichen. Wer sich etwas näher mit der Werksversion des GR Yaris befasst, weiß, dass der Wagen schon vom Band her ebenso spritzig und wendig wie kraftvoll am Asphalt nagt. Seine Performance kommt unter anderem durch seine Leichtbauweise und ein Allradfahrwerk auf die Strecke. Toyota zufolge wurde er mit Rennexperten aus eigenem Hause entwickelt. Er gewann 2021 das „Goldene Lenkrad“.

An und für sich also schon kein Kriecher

Kein Wunder, dass Tuner den GR Yaris für sich entdeckt haben, um noch das Maximum an Performance aus dem Gnom zu kitzeln. Eines der Unternehmen: EKanooRacing aus dem Mittleren Osten. Denen verdankt die Performance-Welt einige der schnellsten Nissan GT-R- und Porsche-911-Umbauten überhaupt. Ebenso wie zwei Tunings des GR Yaris eben, die laut dem Automagazin „Carscoops“ so manchen Rekord einheimsen konnten.

Ein Duo aus einem blauen Wagen und einem Silberling, wobei Ersterer die Viertelmeile Anfang diesen Jahres in 10,98 Sekunden verschlang. Was die Grau-Silber-Metallic-Version betrifft, so zementierte die im November 2022 einen neuen PS-Rekord – und wir dürfen sie hier auf dem Dyno bestaunen und ihrem Drachengebrüll lauschen. Ab Werk leistet der Dreizylinder (!) des GR Yaris mit 1,6 Litern Hubraum mächtige 268 Pferdestärken. Leistungsschwach geht anders, insbesondere gemessen an der Größe.

EKanooRacing genügte das wohl nicht:

Dort kitzelte man atemberaubende 549 Pferdestärken aus dem Power-Zwerg, die laut Tests und Medienberichten über Allrad konstant an allen vier Rädern anliegen. Könnte bedeuten, dass der eigentliche Motor auf über 600 Pferdestärken hochgebretzelt wurde. Mehr als verdoppelte Power, also. Dazu erhielt der GR Yaris einen maßgeschneiderten Turbolader von EKanooRacing, ein neues ECU, einen Custom-Auspuff sowie den zum Tuning passenden Ladeluftkühler. Unklar ist, ob am eigentlichen Dreizylinder geschraubt wurde.

So oder so: Das Resultat beeindruckt, wie wir finden.

Quelle: carscoops.com