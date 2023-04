Mächtiger Elektro-Koloss Ford F-150 Lightning: Verkaufsschlager aus den USA kommt nach Europa – Der Ford F-150 Lightning feiert in elektrischer Form Erfolge wie das Kraftstoff-Modell. Ein vollelektrischer Pick-up mit wuchtiger Bauform, der seit seiner Einführung im Mai des Jahres 2022 in den Vereinigten Staaten Verkaufsrekorde erzielt. Limitiert kommt der Dreitonner nun auch außerhalb der USA auf den Markt: in Norwegen können sich Interessierte nun für einen Ford F-150 Lightning bewerben.

Zwei Elektromotoren liefern eine Gesamtleistung von bis zu 458 Pferdestärken. Maximales Drehmoment: 1.050 Nm. 2.948 Kilo wiegt der Pick-up-Titan. Die Kraft soll ihn in unter fünf Sekunden von 0 auf 100 katapultieren. NMC-Akkublöcke mit einer Gesamtkapazität von 98 Kilowattstunden sollen dabei den notwendigen Saft liefern. Ford-Informationen zufolge dauert das Aufladen von 15 auf 80 Prozent an einem Schnelllader 39 Minuten.

Der Reichweite soll die Größe keinen Abbruch tun:

US-typisch kommt der F-150 Lightning mit Maßen von 5,91 x 2,44 x 1,99 Metern daher. Dennoch soll eine einzige Batterieladung für eine Gesamtdistanz von 386 Kilometern nach EPA-Standard reichen. Das Fahrzeug soll neben einem normalen sowie einem Sport-Fahrmodus auch mit den Modi Off-Road und Tow/Haul (Abschleppen/Ziehen) punkten. Maximale Anhängelast laut Hersteller-Informationen: knapp 3,5 Tonnen. Keineswegs nur ein Straßenfahrzeug, also.

Wohl einer der Gründe, warum man sich im Hause Ford für Norwegen als europäisches Land für die Markteinführung entschied. In einer aktuellen Pressemitteilung betont das Unternehmen, das Entspannen im Freien abseits der Zivilisation gehöre fest zur nationalen Lebensart. Einen weiteren Ausschlag gab laut einem Artikel des „Stern“ wohl der rasche Ausbau der Elektromobilität in Norwegen. Damit soll das Land in Skandinavien für die weltweite Einführung als „Absprungsbasis“ fungieren.

Speerspitze von Fords Elektrooffensive?

Der Kostenpunkt für den blau-metallic-lackierten Allrad-Koloss: Aller Voraussicht nach 1.183.000 norwegische Kronen (circa 102.380 Euro). Noch nicht mitgeteilt hat Ford bislang, ob der in Michigan hergestellte F-150 Lightning es von Norwegen aus auch auf andere europäische Märkte schaffen wird. Im Dezember stellte man bei Ford noch klar, er werde „bis auf weiteres in Europa nicht angeboten“.

Dafür wären Umbauten technischer Funktionen nötig, Ladeanbindung, Stromspannung und verschiedene Module müssten für den europäischen Markt modifiziert werden. Fest steht jedoch auch: Ford positioniert sich auf dem E-Auto-Markt als Pionier und will sich zukünftig entsprechend stark aufstellen – die Veröffentlichung in Norwegen könnte ein Testballon dafür sein, je nachdem, wie gut sich der US-Koloss dort verkauft.

Quelle: stern.de