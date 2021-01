Mad Max Truck War Rig: Modellbau-Meister baut überragende Miniatur – Freunde von Modellbau, Dioramen und Miniaturen sowie alle Fans der Filmreihe „Mad Max“ müssen nun sehr stark sein. Nicht, weil es in diesem Video eine Hiobsbotschaft zu vermelden gäbe – eher das Gegenteil ist der Fall. Hier entsteht der fantastische Truck „The War Rig“ von Imperator Furisosa aus „Mad Max: Fury Road“ und definiert Fahrzeugmodellbau für die Vitrine neu. Doch einen Wermutstropfen hat die Sache.

Was das für eine Einleitung sein soll, die diesen „Mad Max“-Bau lobt und dennoch von einer eher unschönen Sachlage spricht? Das hängt damit zusammen, dass besagter Wermutstropfen in der Tatsache begründet liegt, dass man dieses Meisterwerk von einem „War Rig“ in dieser Form nirgendwo im regulären Handel wird kaufen können. Denn alles, was ihr in diesem Video seht, ist handgemacht.

Modellbauer wissen: Wir leben im Zeitalter des 3-D-Druckers, was auch ermöglicht, besonders schwer zu formende oder schlicht nicht erhältliche Teile per sogenanntem Cad-Tool am Computer zu entwerfen, um sie danach dreidimensionale Wirklichkeit werden zu lassen. Wer jetzt denkt, der auf solche Projekte spezialisierte Betreiber des Kanals „PLASMO - plastic models“ hätte sich hier einfach nur hingesetzt und ein bisschen am Rechenknecht gezaubert, irrt gewaltig.

Unzählige Arbeitsschritte von der eigentlichen Konstruktion bis hin zur meisterlichen Bemalung mit dem Einsatz von Techniken wie Trockenbürsten und Verwitterungseffekten („Grime“) folgen. Am Ende steht ein Resultat, bei dem jeden Modellbauer, Eisenbahner und Wargamer vor Verzückung einfach nur die Kinnlade herunterfallen dürfte.