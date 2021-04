Lkw-Fahrer bemerkt bizarren Unfall nicht: Laster schiebt Mini Cooper 700 Meter weit – Im Verkehr heißt es aufmerksam sein, etwa beim Abbiegen, wo man rasch einen Radfahrer oder Fußgänger übersehen kann, geschweige denn Kinder. Das gilt insbesondere für Lkw-Fahrer. Wer statt eines Lastwagens „nur“ einen Bulli oder schweren Geländewagen fährt, kennt die Situation ebenfalls: Wer höher sitzt, genießt die Übersicht – doch kleinere Dinge mit großer Nähe zum Fahrzeug übersieht man. An kaum einem Beispiel ließe sich das besser zeigen als an diesem Video.

Zwischen einem Mini Cooper und einem Truck herrscht eine klare Diskrepanz, was die Größe anbetrifft. Diese Erfahrung mussten ein Lastwagenfahrer und die Fahrerin besagten Autozwerges machen. Glücklicherweise ging die bizarre Kollision für die 26-jährige Courtenay Erhardt am Ende glimpflich und mit „leichten Verletzungen“ aus, während der Brummifahrer naturgemäß unverletzt blieb. In der kanadischen Metropole Toronto erfasste der Kipper auf der Gardiner-Schnellstraße das Heck von Erhardts Mini.

Dabei wurde der Wagen durch die wirkenden Kräfte gedreht, ohne dass die Fahrerin eine Chance hatte, das Ganze zu verhindern. In seinem Führerstand bekam der Fahrer des Lkws scheinbar weder die Kollision noch eine Änderung des Fahrverhaltens der Maschine mit, sodass er den Kleinwagen in voller Breite vor sich herschob. Er beschleunigte gar und nahm einen Spurwechsel vor.

Dabei wurde der Wagen nun zwischen dem Kipper und der Fahrbahnbegrenzung eingepfercht, wobei das Heck des Mini beträchtlichen Schaden nahm.

Dies ist der Augenblick, der im Video unten zu sehen ist – deutlich erkennt man den Gummiabrieb der Reifen des Minis auf dem Asphalt an den Qualmwolken. Satte 700 Meter schleifte der Truck den Kleinwagen auf diese Weise mit.

Erhardt sagte gegenüber „CP24“, dass ihre missliche Lage erst ein Ende fand, nachdem sie zu anderen Verkehrsteilnehmern Augenkontakt aufbauen konnte. Diese fuhren dann neben den Lkw und machten den Fahrer aufmerksam:

„Ich erinnere mich nur daran, dass ich meine Hupe und mein Lenkrad festhielt und einfach nur schrie und brüllte, und ich dachte echt, ich würde sterben. Ich wusste einfach nicht, ob sich mein Mini überschlagen würde oder ob ich auf der Gardiner in den Gegenverkehr geraten würde.“ Die Frau begann in Panik zu beten, der Lastwagenfahrer möge sie doch noch bemerken. In diesem Moment wurde ein Pärchen in einem anderen Auto auf sie aufmerksam:

„Sie fuhren vorne raus und sahen mich nur schreien und wählten dann sofort den Notruf und hielten an, um den LKW zu stoppen“, so Erhardt. „Als der Lkw zum Stehen kam, war ich wie erstarrt, ich konnte nicht aus dem Auto aussteigen, sie holten mich raus und brachten mich am Straßenrand in Sicherheit.“ Der Lkw-Fahrer bekam erst zu diesem Zeitpunkt etwas mit, die Polizei von Toronto ermittelt nun wegen „diverser Vergehen im Straßenverkehr und bei der Führung eines kommerziellen Fahrzeugs“ gegen den Mann.

Ein Grund, warum er weder den Kontakt mit dem Mini gesehen noch beim Fahren die Kollision gespürt hatte, wurde nicht angegeben.

Quelle: jalopnik.com