Liebherr R 9800: Bagger-Koloss mit 4001 PS und 800 t Gewicht – Eine Arbeitsleistung, die in gerade mal drei Gängen einen Super-Kipper füllen kann, ein Gewicht wie eine ganze Kleinstadt-Kirche und die PS-Zahl von einem runden Dutzend Super-Pick-ups bei brachialer Arbeitsleistung: Das ist der Raupenbagger R9800, ein Gigant aus dem größten Segment vergleichbarer Maschinen. Im Video erlebt ihr den Koloss in einem Porträt. Eins steht fest: Hätte „Bodo mit dem Bagger“ diesen Erderschütterer gehabt, sein „Baggerloch“ wäre in einem Zug fertig gewesen.

Kein Wunder bei einer Reißkraft von 1760 kN und einer Kapazität von „bescheidenen“ 42 Kubikmetern. Über 1,60 Meter misst eine der Ketten dieses Superbaggers in der Breite, bis zu neun Meter tief reicht sein Arm, die maximale Reichweite des Auslegers beträgt 20,1 Meter. Verschiedene kraftvolle Motoren vom doppelten Cummins-Diesel bis hin zum E-Motor sind laut Unternehmenswebseite für diesen Giganten verfügbar –das Diesel-Doppel liefert dabei 4001 PS schiere Power.

Die ist auch notwendig, um die 800 Tonnen Gewicht des Liebherr R 9800 zu bewegen. Das 16-Zylinder-Gespann befeuert die biblischen Ausmaße dieses Goliaths, der vornehmlich für den Bergbau konzipiert wurde und dort innerhalb einer einzigen Minute bis zu 370 Tonnen Material wälzen kann – wenn man ihn denn zur Tränke führt, denn zuvor will der Durst des Trumms gestillt sein. Das geht ins Geld:

Wie in einer Bildunterschrift der „Süddeutschen“ erläutert wird, schluckt so ein Megabagger nämlich bescheidene 20.000 Liter Diesel. Pro Tag, wohlgemerkt.

