Lexus RC F Drifter: Carbon-Leichtgewicht mit über 1200 PS Drift-Power – Lexus hat eine neue Drift-Maschine ersonnen, die schon früher das Licht der Welt erblickt hätte, wäre da nicht die Sache mit dem Coronavirus. Nun aber ist der „RC F Drifter“ fertig, der mit dem straßentauglichen RC F nur die Baureihe teilt und nach extremer Diät bei gleichzeitigem Tuning sonst wenig gemein hat. Ersonnen wurde dieses Biest mit seinen fiesen Leistungsdaten in den vereinigten arabischen Emiraten.

Der Drift-Profi Ahmad Daham konzipierte das Monstrum zusammen mit der Lexus-Tochter Al-Futtaim Lexus – und es stellt ein gewaltiges Upgrade zur Grundversion dar. Verbaut wurde eine Maschine des Typs Toyota 2JZ ähnlich wie im Supra-Drifter. Ein neuer Turbolader wurde montiert, die Ventile komplett überarbeitet, ein 3-Pumpen-Kraftstoffsystem sowie ein Nitro-Kit installiert.

All der Zauber wurde an ein sequentielles Vierganggetriebe gekoppelt. Das Resultat gebietet über monströse 1200 Pferdestärken bei einem Drehmoment von noch beeindruckenderen 1464 Nm. Mit seinem überarbeiteten Chassis, Rumpfteilen aus Carbonkevlar und anderen Modifikationen hat dieser RC F eine halbe Tonne Gewicht abgespeckt, so dass dieses Driftbiest nur noch 1250 Kilo wiegt.

Das hintere Differential wurde ebenfalls ausgetauscht, Rennbremssättel wurden eingebaut und die Aufhängung setzt auf Dreiwege-Gewinde. Die Räder vom Typ Rays Engineering 57CRs sind mit R888R von Toyo bereift. Wie dieses Teil in Aktion aussieht, erlebt ihr im Video – und auf dem nächsten Goodwood Festival of Speed.

Quelle: carscoops.com