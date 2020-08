Leuchtet im Dunkeln – Männer bringen Pkw mit Spezial-Farben zum Strahlen: Wer einen schönen Wagen fährt, der möchte auch einen entsprechend hochwertigen Lack. Schließlich soll der Wagen strahlen und leuchten, angenehm fürs Auge. Im Dunkeln sieht man davon leider selten noch etwas. Dem schafft der Mann aus diesem Video auf einmalige Weise Abhilfe – indem er sein Auto nicht nur in einer, sondern gleich in zwei der stärksten Leuchtfarben der Welt lackiert.

Die Idee für dieses Konzept stammt vom YouTube-Kanal der Webseite „DipYourCar.com“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lacke zu präsentieren, die ebenso leicht aufzutragen wie nach der Nutzung wieder zu entfernen sind, wenn man seine Meinung über seine Farbwahl geändert hat. Doch man hat dort nicht nur Standardfarben auf Lager.

Gleich zwei der hellsten im Dunkeln leuchtenden Pigmente nennt man sein Eigen – in Mengen, die es erlauben, ein ganzes Auto in beiden Tönen für einen medienwirksamen Stunt zu besprühen. Genau das erleben wir nun in dem folgenden Video – noch heller glüht nicht einmal Homer Simpsons Plutonium-Brennstab, nachdem der Wagen erst einmal mit UV-Lampen entsprechend „aufgeladen“ wurde.