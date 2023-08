Laut Statistik: Hier leben die schlechtesten Autofahrer – Es ist wohl nicht nur ein Klischee, dass die meisten Besitzer eines Führerscheins die Frage nach den besten und den schlechtesten Autofahrern mit einem „Ich und die anderen“ beantworten würden. Etwas präziser geht es die Plattform „fahrerbewertung.de“ an, anhand deren Erhebung man übersichtlich erkennen kann, wo die schlechtesten Autofahrer Deutschlands tatsächlich herkommen – und natürlich auch, die Besten.

Die Basis für die Auswertung des Portals bilden Bewertungen von Verkehrsteilnehmern darüber, wie Autofahrer aus bestimmten Regionen sich im Straßenverkehr verhalten. Darunter fallen Aspekte wie zu schnelles Fahren, ein zu geringer Sicherheitsabstand oder auch Falschparken.

Alles zusammengenommen ergibt sich daraus ein Ranking auf Grundlage der Ortskennzeichnung, welches über ein Schulnotensystem detailliert die besten und die schlechtesten Autofahrer Deutschlands auflistet.

Besonders vorsichtig sollte man demnach im unterallgäuischen Mindelheim (MN) im Südwesten Bayerns sein, leben dort der Auswertung zufolge doch besonders viele Raser und insgesamt die mit Abstand schlechtesten Autofahrer – Note: 5,2.

Auf dem vorletzten Platz folgt das wohl etwas prominentere Kiel (KI) hoch im Norden.

Auch hier wird besonders häufig auf die Tube gedrückt, aber auch falsches Parken wurde von den Bewertungen besonders oft gerügt – Note: 4,6.

Mit ebenfalls 4,6 schließt sich Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz (LU) dem Reigen der drei Ortskennzeichen mit den schlechtesten Autofahrern an, ebenfalls vor allem wegen Rasens und verkehrswidrigen Parkens.

Am anderen Ende der Skala thront der im östlichen Bayern gelegene Landkreis Tirschenreuth (TIR) mit einer Gesamtnote von 2,1.

Hier, an der Grenze zu Tschechien, zeichnen sich die Autofahrer der Erhebung zufolge insbesondere durch eine umsichtige Fahrweise aus. Platz zwei und drei gehen ebenfalls nach Bayern an die Kreise Weiden in der Oberpfalz (WEN) und Neustadt an der Waldnaab (NEW), die jeweils mit einer Note von 2,2 geadelt wurden.

Unter diesem Link findet ihr die komplette Auswertung mit der praktischen Deutschlandkarte.

Klickt ihr bei den angezeigten Fenstern der einzelnen Regionen außerdem auf das angegebene Kennzeichen, wechselt die Ansicht in eine detaillierte Statistik, die sich nur auf den jeweiligen Ort bezieht. Alternativ klickt ihr dazu bei dem Ranking unter der Karte auf den Namen des Ortes.

Viel Spaß beim Stöbern.

Quellen: fahrerbewertung.de , giga.de