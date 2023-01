Langsamer geht keine Verfolgungsjagd: Täter fährt mit gestohlenem Traktor Amok – Nicht nur aus dem Kino, sondern auch insbesondere aus US-Medienberichten kennt man sie: Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden, bei denen man Polizeifahrzeuge und -Hubschrauber dabei bestaunen kann, wie sie versuchen, rasende Amokfahrer einzuholen, bevor Schlimmes geschieht. Ein Wort für das folgende Ereignis gibt es zwar nicht, aber „Niedriggeschwindigkeitsverfolgungsjagd“ trifft es. Denn hier floh ein Mann mit einem gestohlenen Traktor vor der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat North Carolina – und auch wenn es langsamer zuging als mit einem gestohlenen V8 oder Hypercar, war das Geschehen alles andere als harmlos. Denn der Traktordieb fuhr mit dem Fahrzeug auch in den Gegenverkehr. Der Polizeichef von Boone, North Carolina, Andy LeBeau, schrieb in einem Facebook-Posting zu dem Vorfall: „Was für ein Tag. Wie wohl viele von euch gehört oder in den Videos gesehen haben, lieferten wir uns eine Verfolgungsjagd mit einem Trecker.“

Alles begann wie so oft mit Bürgermeldungen:

Das Polizeirevier des Landkreises Boone County erhielt gleich mehrere Anrufe. Menschen hatten einen Traktor der Marke John Deere gesichtet, der Schlangenlinien fuhr. Als die Polizei eintraf, war der 43-jährige Ronnie Hicks damit beschäftigt, mit dem gestohlenen Fahrzeug auf einem Parkplatz herumzufahren. Der Mann war bemüht, mehrere Vehikel aber auch Fußgänger anzufahren. Als die Polizei ihn zu stoppen versuchte, lenkte er den John Deere auf die Schnellstraße US Highway 421 in Richtung Süden.

Ronnie Hicks gab Vollgas – was bei einem Traktor im Schnitt 32 Sachen bedeutet, loste die Polizei gleich über mehrere Highways, die in etwa unseren Autobahnen entsprechen, wie auch über sogenannte Interstates, also Highways, die durch mehrere Staaten führen. Im Landkreis Watauga stießen Beamten der „Autobahnpolizei“ Highway Patrol als auch Hilfssheriffs des Büros von Watauga hinzu und unterstützten die Polizisten aus Boone County.

Man fuhr schwerere Geschütze auf:

Nagelteppiche wurden eingesetzt, um den Traktor zu stoppen, machten aber gegen die mächtigen hinteren Hartgummireifen des Landfahrzeugs keinen Stich (man entschuldige das schlechte Wortspiel). Sie waren „nicht besonders effektiv bei dem Traktor“, konstatierte LeBeau, konnten nur die Vorderreifen beschädigen. Stoppen ließ sich der Trecker nicht, der John Deere tuckerte unbeeindruckt weiter. Bei seiner Amokfahrt traf Hicks mit dem Koloss einen Polizeiwagen, einen Müllcontainer, rammte eine Kirche und mehrere Fahrzeuge.

Trotz der Länge dieser Liste an Kollisionen wurde kein Mensch verletzt. Schließlich lenkte der Täter sein Fahrzeug in eine Privateinfahrt und ließ es zurück. Er floh zu Fuß, wurde von den Beamten gestellt, wandte sich mit einem Messer zu ihnen um – und bekam Treffer mit einem Kabel-Elektroschocker der Polizei ab. Schließlich konnte Boone so paralysiert und festgenommen werden. Wenig überraschend sorgt das Video in den sozialen Medien für unzählige Kommentare.

Jemand schrieb auf Facebook:

„Wie viele Beamten braucht man, um einen Hirsch zu schnappen?“ [Wortspiel mit dem englischen „Deere“ für „Deer“ = Hirsch, der Verf.] Hicks sieht sich nun Anzeigen wegen gleich mehrerer teils schwerer Vorwürfe gegenüber, darunter wegen rücksichtslosen Fahrens und Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der Polizei sei er „sehr vertraut“, heißt es aus Boone County.

Quelle: theguardian.com