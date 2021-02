Land Rover zieht vollbeladenen LKW – Unter Offroad- und Safari-Fans ist er eine Legende: Der Land Rover, vor allem in seinen zahlreichen klassischen Erscheinungsformen, steht für Verlässlichkeit in der Wildnis, für schnörkellose Belastbarkeit und für enorme Zugkraft. Um zu beweisen, dass auch der neue Land Rover Defender mit Qualitäten in Sachen Zugstärke aufwarten kann, ließ man ihn vor laufender Kamera einen Autotransporter ziehen. An Bord: sechs weitere Land Rover.

Noch beeindruckender wird das Video dadurch, dass der neue Land Rover Defender seine Last hier auf einer vereisten Straße zieht. Die neue Variante des Geländewagens ist zwar um einiges leichter, einer Aluminiumbauweise geschuldet, – doch das gilt eben auch für die Zugmaschine, die hier trotz geringeren Gewichts beweist, was sie vollbringen kann. Das Video ist übrigens mutmaßlich nur ein unfreiwilliger Publicity-Stunt.

Denn einem Unternehmen namens Stafford Land Rover aus dem Vereinigten Königreich gehört dieser Autotransporter, der auf der Fahrbahn stecken blieb. Also entschloss man sich kurzerhand, den Land Rover Defender 110 zu nutzen und damit dem Lkw aus der Misere zu helfen. Kurzerhand ließ man das Gelände-Biest also von der Kette, um die knapp 300 Pferde seiner 3,0-Liter-Maschine für etwas Traktordienst zu entfesseln.

Zumindest vermuten wir, dass es sich hierbei um die stärkste Motorvariante für den Defender 110 handelt.

Quelle: jalopnik.com