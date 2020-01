Autor: Bernhard Trecksel

Lamborghini Huracán EVO RWD: Italienischer Stier mit Heckantrieb – Ein Jahr nach der Enthüllung der Neuauflage präsentiert man bei Lamborghini eine Version des Wagens mit dem wenig einprägsamen Namen Lamborghini Huracán EVO RWD. Das RWD steht für Rear-Wheel Drive, also Heckantrieb. Schnörkelloser ist da schon Lamborghinis Philosophie, den Fahrer wieder „stärker in das Zentrum der Fahrerfahrung“ zu stellen.

Es soll die Hardware sein, der Wagen selbst, der durch den Heckantrieb das Auto wieder in die Hände des Fahrers lege, betonte Lamborghini-CEO Stefano Domenicali. „Dieser Wagen gemahnt den Fahrer an die Ursprünge von Lamborghinis Ingenieurskunst: Der Fahrer bildet das Zentrum der Performance des Huracán EVO RWD, durch ungefiltertes Feedback und eine mitreißende, stärker herausfordernde Fahrerfahrung in den Händen des Piloten.“

Für die nötige Power sorgt ein Mittelmotor, der von Audi gebaut wird

Ein V10 mit 5,2 Litern Hubraum, der im Gegensatz zur anderen neue Version des Huracán etwas niedrigere 610 PS bei 8600 Umdrehungen und einem Drehmoment von 560 Nm erzeugt. Zugeteilt wird die Kraft über eine Sieben-Gang-Doppelschaltung mit Launch- Control. Dabei wiegt der Huracán EVO RWD nur 1389 Kilogramm, knapp 50 Kilo weniger als die Allrad-Version.

Damit sprintet die Heckantrieb-Bestie in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist damit nur geringe 0,3 Sekunden weniger zackig der vierbeinige Bruder aus dem letzten Jahr. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden Modellen bei 325 Stundenkilometern. Lamborghini hat beim EVO RWD deutlich stärkeren Wert auf den Fahrspaß gelegt und erlaubt dem Piloten mehr Freiheiten, unter anderem durch eine spezielle performante Traktionskontrolle (P-TCS).

Die liefert Drehmoment auch dann, wenn der Wagen bereits driftet oder zur Seite wegrutscht, was allerdings auch höheres fahrerisches Können für Fahrsicherheit erfordert:

„Während ein 'normales' Traktionskontrollsystem eine scharfe Abkoppelung liefert, die darauf wartet, dass ein Auto völlig stabil wird, bevor es wieder ein Drehmoment abgibt, liefert das P-TCS das Drehmoment im Voraus, wodurch ein harter Drehmomentabfall vermieden und eine bessere Traktion beim Verlassen einer Kurve gewährleistet wird“, betont man bei Lamborghini.

Auch im Innenleben setzt man auf Fahrspaß, etwa durch vollintegrierte Steuerung der Cockpitfunktionen mit Amazons Alexa. Schaut das Video und verschafft euch selbst einen Blick von dieser Schönheit mit Heckantrieb.

Quelle: carscoops.com