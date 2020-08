Lamborghini: Der Elektro-Go Kart zum „schmalen Preis“ – Der Traum vom eigenen Lamborghini – für die meisten von uns wird er ewig ein Traum bleiben. Nicht so für jene, die ihre Vorstellungen an die verfügbaren Möglichkeiten anpassen können. Die können sich nun nämlich einen Go Kart besorgen, das den Namen der Edelschmiede trägt. Lamborghini hat sich mit der chinesischen Elektronikfirma Xiaomi zusammen getan und liefert einen Elektro-Flitzer.

Ein Rennwagen im Kleinformat, der noch dazu mit einem Clou aufwartet: Denn unter dem Mikrorenner wartet ein Elektroroller-Unterbau, der abgenommen und ganz ohne das Kart verwendet werden kann. Zwei Fahrzeuge zum Preis von einem, also. Mit einem Kostenpunkt von umgerechnet 1225 Euro ist der gelbe Flitzer auch deutlich bezahlbarer als seine großen Brüder.

Den berühmten Heckflügel hat er aber ebenso wie den ikonischen gelben Lack, entsprechende Aufkleber und Decals. Durch spezielle Hinterreifen und gleich vier Fahrmodi lässt sich aus dem Kart auch eine formidable Driftmaschine machen, wie „Business Insider“ berichtet.

Dank gleich vier Bluetooth-Lautsprechern könnt ihr beim Fahren eure Lieblingsmusik hören oder alternativ einen der vorher eingestellten satten Motorensounds eines Lamborghini-V8 oder -V12 genießen. Auch ist der Go Kart mit Kollisionsschützern ausgestattet – seine windschlüpfrige Form bringt es immerhin auf rund 40 Stundenkilometer. Ein luftgekühlter Akku liefert Saft für etwa eine Stunde Fahrspaß.

Die Stückzahl wird begrenzt sein, verkauft wird der Lamborghini-Kart ab dem 25. August.

Quelle: unilad.co.uk