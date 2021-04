Lästern mit James May: Top Gear Veteran lacht über YouTuber-Autos – 2015 ging für die Fans der oktanhaltigen britischen Traditionsreihe „Top Gear“ eine Ära zu Ende, dafür begann bei Amazon später die Ära von „The Grand Tour“. Das Kult-Trio Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond begeistert seit vielen Jahren Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Wie seine Kollegen ist James May ein äußerst zungenfertiger Mensch – kein Wunder also, dass Videos mit dem Mann auch online äußerst beliebt sind. Vor allem, wenn er Leute aufs Korn nimmt – so wie die YouTuber aus diesem Video.

Es hat seine Gründe, warum das schöne Wort „neureich“ existiert – viele insbesondere junge Menschen, die plötzlich zu viel Geld gelangen, veranstalten damit jede Menge Unfug. Ihr Geld, ihre Sache. Aber am Ende ist eben nicht jede Entscheidung weise und auf die Zukunft ausgerichtet. Bei bei den erfolgreichen Betreibern von YouTube-Kanälen etwa beliebt: Es gehört natürlich der eine oder andere Lamborghini in die Garage der taufrisch erworbenen (oder gemieteten) Luxusvilla.

Doch den Damen und Herren reichen oft Sportwagen mit dem Gegenwert eines modernen Eigenheims nicht – sie lieben ihre luxuriösen Maßanfertigungen. Diese kommen oft in schrillen Farbtönen und mit mitunter befremdlich anmutenden Extras daher. Grund genug für James May, sich einmal mehr auf dem Kanal „Drivetribe“ die Geschosse der Influencer für eine gründliche Einseifung vorzunehmen: Egal, ob es der pinke Rolls-Royce Cullinan eines gewissen Jeffree Star oder der Lamborghini Huracán von Ex-Pornodarstellerin Lana Rhoades ist:

Sie alle bekommen „den Lack weg“, wenn James May loslegt.