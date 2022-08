Lackiererin sorgt für Aufsehen: BMW E93 Cabrio im coolen Polizei-Look – Zurzeit sorgt eine Lackiererin aus NRW für reichlich Aufsehen in den Medien. Die Rede ist von Jacqueline Schell aus Duisburg und ihrem BMW. Die 38-jährige Lackiererin hat nämlich die Nase voll von ihrem grauen E93 Cabrio. Also legte sie selbst Hand an und gestaltete ihr Fahrzeug selbst um.

Schell zu ihrer Entscheidung: „Ich wollte etwas Persönlicheres, etwas, das auffällt. […] Und was fällt auf der Straße mehr auf als ein Polizeiauto?“ Und so nahm die Duisburger Autolackiererin 5000 Euro in die Hand und schritt zur Tat. Herumgekommen ist ein mit Folie beklebter BMW E93 im Polizei-Look, mit dem sie ohne Frage alle Blicke auf sich zieht. Auch mit dem überaus witzigen „Tatütata“-Schriftzug auf der Tür sowie dem „Bitte folgen“ auf der Heckscheibe.

Das Beste an der Sache ist, dass Jacqueline Schell mit ihrem „Tatütata“-Auto dann sogar durch den TÜV gekommen ist. Bis auf ein paar Strass-Steine am Lenkrad winkten die Prüfer ihr Fahrzeug mit der Polizei-Farbgebung durch. Wichtig war noch, dass der Schriftzug am BWG nicht reflektiert, da dies nur echten Polizeiwagen vorbehalten ist.

Auf ihrem TikTok-Kanal „Silvercat1907“ präsentierte die kreative Lackiererin ihr Auto, wodurch sie deutschlandweit Beachtung und Applaus einheimste. Mit ihrem Tatütata-BMW hat sie derweil auch schon so einige amüsante Situationen erlebt. So verriet Jacqueline Schell, dass ihr Sohn von seinen Freunden gefragt wurde, wieso er von der Polizei mitgenommen wurde.

Und „Wenn mich andere Fahrer im Rückspiegel sehen, bremsen sie sofort ab“, sagte Schell. Zudem gab es bei einer Polizeikontrolle Lob für das Fahrzeug der „Kollegin“.

Quelle: radioduisburg.de