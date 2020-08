Kurioser Unfall: Pick-up schiebt Jeep in Polizei-Motorräder – Der kam mit Ansage, wenn man so will. Eine höchst kuriose Karambolage, so vermeidbar, wie nur irgendwas: Ein Pick-up rammt einen anderen Geländewagen an einer Ampelkreuzung ins Heck, lässt ihn nach vorne rollen, wo er zwei Polizeimotorräder samt Fahrern erwischt. Das hat Konsequenzen für den Pick-up-Fahrer.

Diese Szenen ereigneten sich im kalifornischen San Louis Obispo (USA). Der bullige Pick-up ist ein modifizierter Toyota Tacoma, der Wagen vor ihm ein Jeep Wrangler. Wir erleben, wie der Tacoma-Fahrer den Motor seines Pritschenwagens aufheulen lässt. Er rollt an – und scheint Bremse und Gas verwechselt zu haben. Jedenfalls ditscht er dem Jeep direkt ins Heck.

Der wiederum macht einen Satz nach vorne – und rammt die beiden Polizeibeamten von ihren Motorrädern. Zu Schaden kam bei der ganzen Aktion glücklicherweise niemand, doch der Polizist, der auf den Tacoma zu stapft, ist sichtlich erbost. Erst macht er sich auf den Weg zum Jeep, der ihn getroffen hat – doch dessen Beifahrerin bringt ihn schnell auf das richtige Ziel.

Danken wir dem Filmer, der diesen einmaligen Moment seltsamer Verkehrsvorgänge eingefangen hat – und dass er dabei sein Smartphone nicht hochkant benutzt hat, wie so viele … Merke: Wenn man den Motor für eine Horde Zuschauer aufheulen lässt, um anzugeben, sollte man zumindest minimal fahren können und wissen, was eine Bremse ist.

