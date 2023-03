Kurioser Grund: Tempolimit wird aufgehoben, weil es funktioniert – Es ist schon seltsam: Da scheint die gesamtgesellschaftliche Waagschale einerseits so langsam in Richtung Tempolimit zu kippen, da wird es dann andererseits dort, wo es nachweislich eine Verbesserung der Verkehrssituation zur Folge hatte, wieder abgeschafft. Die Begründung dafür mutet äußerst kurios an.

Seit gut 20 Jahren galt auf dem brandenburgischen Autobahnabschnitt zwischen den Dreiecken Havelland und Wittstock ein Tempolimit.

Nun wurden kürzlich auf dem etwa 64 Kilometer langen Teilstück zwischen Berlin und Hamburg Sanierungsarbeiten abgeschlossen und vonseiten der Autobahngesellschaft des Bundes im Zuge dessen auch gleich sämtliche Schilder entfernt, die den Verkehr zuvor auf 130 km/h gedrosselt haben.

Künftig gilt dort also die bundesweite Richtgeschwindigkeit.

Zuvor hatte die Brandenburger Polizei ein diesbezügliches Votum eingelegt, welches der „Berliner Zeitung“ zufolge jedoch kein Gehör fand. Wie es heißt, hätte man ausdrücklich davon abgeraten, die Geschwindigkeitsbeschränkung aufzuheben.

Ein Sprecher der Polizei erklärte: „Wir befürchten, dass die Unfallzahlen nach der Aufhebung des Tempolimits wieder steigen werden.“

Auch die Kritik des grünen Koalitionspartners fand bei der Entscheidung der in Brandenburg regierenden SPD und CDU keine Berücksichtigung. Laut der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, solle der Verkehrsfluss nicht gestört werden.

Der Zeitung erklärte sie, dass nach dem Umbau der Autobahn nicht mit einer Zunahme der Unfälle zu rechnen sei. Die CDU verweist zudem auf eine statistische Analyse, aus welcher hervorgeht, dass die Zahl der Verkehrsunfälle auf der Strecke zurückgegangen sei, was ein Tempolimit obsolet mache.

Eine seltsame Begründung, wenn man bedenkt, dass eben jene Teilstrecke als Unfallschwerpunkt bekannt war, bevor man dann im Jahr 2003 das Tempolimit einführte.

Waren im Jahr zuvor noch ganze 834 Unfälle mit acht Toten und 226 Verletzten zu verzeichnen gewesen, sanken die Zahlen so drastisch, dass beispielsweise im – fraglos auch sehr verkehrsarmen – Coronajahr 2020 nicht ein einziger Mensch dort ums Leben kam. 2022 verstarb auf der Strecke lediglich eine Person bei 532 Unfällen.

Mit anderen Worten: Die sinkenden Unfallzahlen, die überhaupt erst auf das Tempolimit zurückzuführen waren, sind nun der Grund für die Rücknahme der Maßnahme.

Tatsächlich ist eine solche Entscheidung zwar nicht unbedingt logisch nachvollziehbar, aber durchaus rechtens, wie Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Versicherungsverband GDV gegenüber der „Berliner Zeitung“ erklärt.

Denn in der Straßenverkehrsordnung seien die Bedingungen geregelt, unter denen Temposchilder überhaupt erst aufgestellt werden dürfen – relevantes Unfallgeschehen wegen überhöhter Geschwindigkeit stellt dabei einen validen Grund dar.

„Diese Begründung für ein Tempolimit fällt weg, wenn es weniger Unfälle gibt“, betont Brockmann, der die A24-Entscheidung zwar als „richtig“ bezeichnet, diese „aber nicht gut“ findet.

Ihm zufolge sei es sinnvoll, das Straßenverkehrsrecht insofern zu ändern, dass es auch die Einführung vorausschauender Tempolimits ermögliche und nicht erst dann, wenn besonders viele Menschen stürben.

Quellen: spiegel.de , berliner-zeitung.de