Kurioser Funken-Regen: Mann begeht mit Motorrad auf Haube Fahrerflucht – Für die Beteiligten mag es im Augenblick, wo sie passiert, viele Gründe geben, Fahrerflucht zu begehen – entschuldbar ist diese aber in keinem Fall. Dabei kann so eine Tat auch bizarre Wendungen nehmen, wie das nun folgende Video zeigt.

Fahrer und Polizisten auf dem Freeway 91 in einer kalifornischen Region, die ironischerweise Corona heißt, staunten nicht schlecht: Sie wurden Zeuge wie ein Minivans mit einem Sportmotorrad auf der Haube, von dem nur so die Funken sprühten, über die Schnellstraße dahinraste.

Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs hatte zuvor einen Biker erfasst und floh dann mit Vollgas vom Unfallort. Doch die gerammte Maschine hatte sich an seiner Haube und dem rechten Kotflügel verkantet. So schob er sie bei Vollgas weiter und löste damit einen Funkenhagel aus. Der Motorradfahrer blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Gegenüber einem örtlichen CBS-Reporter klagte der lediglich über Schmerzen in den Extremitäten. Die Polizei konnte später das Motorrad sicherstellen und den Fahrerflüchtigen in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser bei seiner Highspeed-Aktion auch noch in einen Zaun gekracht war.

Der 25-jährige Mann hatte sich nach seinem Crash zu Fuß vom zweiten Unfallort entfernt und war einen Tag später von der Polizei inhaftiert worden. Auf ihn warten nun mehrere Strafanzeigen.

Der Motorradfahrer gab später zu Protokoll, der Raser hätte ihn annähernd 60 Meter bei Vollgas mitgeschleift, bis er sich beherzt von der Maschine habe lösen können, die dann mit dem Van auf die Reise ging.

Quelle: carscoops.com