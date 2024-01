Kult-Auto in neuem Gewand

Kult-Auto in neuem Gewand: Ford plant angeblich Neuauflage eines Klassikers – Aktuell machen Gerüchte die Runde, dass der Automobilhersteller Ford plant, ein absolutes Kultauto in einer Neuauflage zurück auf die Straße zu bringen. Wie unter anderem "motor1.com" berichtet, soll der legendäre Capri als Stromer ein Comeback feiern.

Ursprünglich handelte es sich dabei um ein sportliches Coupé, welches von 1968 bis 1986 zum Verkaufsschlager avancierte, die Neuausgabe soll nun jedoch als SUV konzipiert sein, und sich damit deutlich von der ursprünglichen Fahrzeugklasse unterscheiden.

Unwahrscheinlich ist es nicht, hat Ford doch schon zuvor Erfahrungen mit der Elektrifizierung traditioneller Modelle sammeln können, wie beispielsweise die Umwandlung des Mustang MACH-E und des Explorers in Elektrofahrzeuge zeigt. Der Capri könnte nun ein weiteres Puzzleteil der E-Auto-Pläne von Ford sein, wo für das Jahr 2024 zwei neue SUVs angekündigt wurden – ein Medium-Size-Crossover und ein Sport-Crossover.

Experten spekulieren, dass es sich bei letzterem um die Reinkarnation der Auto-Ikone handeln könnte, immerhin waren anlässlich einer Präsentation von Ford bereits die Umrisse eines kleineren SUVs mit charakteristischen Tagfahrlichtern zu sehen, die an den klassischen Capri erinnern.

Es wird angenommen, dass der E-Capri ähnlich wie der neue Explorer auf der MEB-Plattform von VW basieren könnte.

In technischer Hinsicht gibt es noch keine offiziellen Informationen, es ist jedoch anzunehmen, dass die Capri-Neuauflage in Sachen Fahrleistungen dem VW ID.5 ähneln könnte. Zu rechnen sein dürfte außerdem mit verschiedenen Leistungsstufen, Allrad- oder Hinterradantrieb sowie einer maximale Leistung von rund 350 PS. Der Akku könnte eine Kapazität von etwa 80 kWh haben, was eine Reichweite von ungefähr 550 Kilometern ermöglichen würde.

Quelle: efahrer.chip.de