Kontrolle verloren: Fahranfänger schrottet Luxus-Mercedes – Es ist vollkommen normal, dass man sich in jungen Jahren im Zuge der Adoleszenzphase profilieren will. Was gäbe es dafür Besseres, als einen dicken Schlitten zu fahren? Dumm nur, dass hochmotorisierte Autos von erfahrenen Wagenlenkern gebändigt werden wollen und sich von daher nicht für Fahranfänger eignen – erst recht nicht, wenn diese protzen wollen. Und so kommt es dann immer wieder zu Unfällen, wie diesem hier …

Wie die Polizei berichtet, hat ein 18-jähriger Fahranfänger auf der B252 bei Warburg am frühen Sonntagabend nach einem Überholmanöver – „womöglich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit“ – die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Dadurch sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort mit einem Abflussrohr aus Beton kollidierte und habe sich dann mehrfach überschlagen, bis der Wagen schließlich auf einem Wirtschaftsweg neben der B252 liegenblieb.

Das Auto: Ein Mercedes-AMG GLE mit rund 600 PS!

Zeugen des Unfalls halfen dem laut Polizei lediglich leicht verletzten Fahrer aus dem Wrack. Der junge Mann wurde daraufhin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen musste die Strecke für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt und auch die Feuerwehr hinzugezogen werden.

Der entstandene Sachschaden an dem Mercedes und an der beschädigten Leitplanke wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Quellen: presseportal.de , bild.de