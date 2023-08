Konkurrenzkampf der E-Auto-Fabrikate: VW überholt in Deutschland Tesla – Das Rennen der Hersteller beim Thema Elektroauto läuft nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei den Verkäufen. Erstmals in diesem Jahr konnte sich VW hier den Spitzenplatz sichern und überholt laut einem Bericht Tesla. Ein knappes Rennen an der Spitze fernab der Konkurrenz, bei dem es bildlich gesprochen um eine Haubenlänge Vorsprung geht.

Wie das Portal „T3n“ berichtet, liegt man bis Ende Juli auf dem deutschen Markt mit 41.475 VW-Neuzulassungen gegenüber derer 40.289 bei Tesla vorne. Dabei beruft sich „T3n“ bei diesen Zahlen sowohl auf das Kraftfahrtbundesamt als auch den „Spiegel“. Die Zahlen sind insofern augenfällig, als dass VW es erst im letzten Monat der Aufzeichnungen vollbrachte, sich vor Tesla zu positionieren.

Zuvor galt, dass Tesla in Sachen Verkäufe die Nase vorn hat:

So war das komplette Jahr 2022 über die E-Auto-Schmiede von Elon Musk Spitzenreiter bei den Neuzulassungen für E-Fahrzeuge in der Bundesrepublik. An der Spitze tummeln sich nur noch VW und Tesla, wie der Bericht betont – ein Wettkampf in Duellform. Dahinter klafft enormer Abstand, Mercedes verzeichnet demnach 20.613 elektrische Erstzulassungen. Bei Audi sind es derer 16.786, BMW hat laut dem Bericht 15.987 auf der Habenseite.

Auf dem sechsten Platz liegt mit Hyundai ein koreanisches Unternehmen: 15.411 E-Autos setzte man in Deutschland ab. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 wurden laut dem Bericht insgesamt 268.926 E-Autos an den Mann gebracht. Zum Vergleich mit Fahrzeugen mit herkömmlichem Verbrennungsmotor: Hiervon erhielten in der Bundesrepublik im gleichen Zeitraum 1,64 Millionen eine Zulassung.

E-Autos im Wachstum, doch die Zahl bleibt überschaubar

Das Thema der Elektromobilität wird diskutiert. Die Hersteller von E-Autos müssen sich nach wie vor Fragen nach der Brandsicherheit der Akkus, den langen Ladezeiten beim „Tanken“ sowie den vergleichsweise geringen Reichweiten gefallen lassen. Doch wie „T3n“ betont, könnte es damit bald vorbei sein. Ein Unternehmen namens Nyobolt präsentierte unlängst eine neue Technologie, die es Fahrzeugen erlaubt, in sechs Minuten geladen zu werden.

In diesem Zeitraum kann bei einem Konzeptfahrzeug von Nyobolt eine Reichweite von 250 Kilometern realisiert werden. MANN.TV hatte ebenfalls von diesem Durchbruch berichtet . Mit der neuen Niobium-Wolfram-Anode dieser Akkus könnten einige der gravierendsten Kritikpunkte von E-Fahrzeugen ausgeräumt werden. Bereits Anfang 2024 will man mit den Technologien aus dem Konzeptfahrzeug in die Produktion gehen. Fraglich ist, ob besagtes Fahrzeug dann ebenfalls Serienreife erlangt – wenn überhaupt.

Quelle: t3n.de