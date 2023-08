Komplett kabelloser Smartphone-Konnektivität: Sony präsentiert neue 7” Media Receiver fürs Auto – Sony hat sein Portfolio an AV-Receivern für Automobile durch die Einführung der Modelle XAV-AX6050 und XAV-AX4050 erweitert. Vorgestellt in Berlin am 31. August 2023, kommen beide Geräte mit einer Vielzahl von Funktionen, die den Fokus sowohl auf Benutzerkomfort als auch auf Sicherheit legen. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der neuen Modelle ist die vollständige drahtlose Verbindung zu Smartphones.

Mit einer integrierten GPS-Antenne und der Wi-Fi-Verbindung des Smartphones ist es möglich, sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto zu nutzen, ohne das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen.

Die Modelle bieten auch eine Vielzahl von Klanganpassungsoptionen und integrieren Technologien wie LDAC für hochwertige Bluetooth-Audioübertragung. Beide Geräte unterstützen auch FLAC-Dateien und bieten einen integrierten digitalen Soundprozessor (DSP) für spezifische Klanganpassungen.

Verbesserte Displays und Schnittstellen

Der XAV-AX6050 präsentiert sich mit einem 17,6 cm (6,95") großen kapazitiven, rahmenlosen Touchscreen und einem HDMI-Ausgang. Im Gegensatz dazu kommt der XAV-AX4050 mit einem 17,6 cm großen resistiven Touchscreen. Beide Modelle bieten eine intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche, die eine einfache und schnelle Steuerung ermöglicht. Externe Audio- und Videogeräte können über den HDMI-Anschluss des XAV-AX6050 verbunden werden, wodurch Inhalte auch im stehenden Fahrzeug betrachtet werden können.

Die neuen Receiver-Modelle von Sony sind darauf ausgelegt, die Bedienung während der Fahrt so sicher und einfach wie möglich zu gestalten. Das spiegelt sich in Funktionen wie Quick Wake-up wider, die eine sofortige Aktivierung des Geräts nach dem Starten der Zündung ermöglicht. Darüber hinaus sind beide Modelle mit Rückfahrkameras kompatibel und bieten ergonomisch gestaltete Steuerelemente.

Weitere technische Spezifikationen und Erweiterungsmöglichkeiten

Die Benutzer haben die Möglichkeit, den Sound über einen 14-Band-Equalizer individuell anzupassen. Zusätzlich können drei Vorverstärkerausgänge verwendet werden, um ein komplettes Soundsystem mit Subwoofer und Verstärkern aufzubauen. Der XAV-AX6050 geht noch einen Schritt weiter und bietet einen Hochspannungs-Vorverstärkerausgang mit 5 Volt für einen klareren Klang mit weniger Verzerrungen. Beide Modelle zeichnen sich durch ein einbaufreundliches Design aus, das sogar in Autos mit eingeschränktem Platzangebot hinter dem Radio passt.

Die neuen DAB-Media-Receiver sind ab September 2023 erhältlich.