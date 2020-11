So sehen null Sterne bei einem Crashtest aus

Komplett durchgefallen: So sehen null Sterne bei einem Crashtest aus – Es muss eine sehr befriedigende Sache für einen Ingenieur sein, Jahre an der Konstruktion eines Autos zu arbeiten und das Resultat endlich in fahrender Form zu erleben. Wenn man dann auch noch bei einem Crashtest dabei ist, und sieht, wie sicher die eigene Schöpfung ist, dürfte das noch schöner sein. Wenn es danach geht, dann weint die Person, die das Auto aus dem nun folgenden Video ersonnen hat, noch ein Weilchen …

Global NCAP ist vereinfacht ausgedrückt eine Zusammenschluss-Plattform vieler Fahrzeug-Testorganisationen weltweit. Der Wagen aus diesem Crashtest von Global NCAP ist ein Maruti Suzuki S-Presso. Sollte euch die Marke nichts sagen, kommt das nicht von ungefähr, denn diese Autos werden für den gigantischen Markt in Indien gebaut, finden nach unserem Kenntnisstand in Europa aber keine Verbreitung.

Bei dieser Testreihe wurde die Sicherheit für erwachsene Reisende in dem Fahrzeug unter die Lupe genommen und bewertet.

Von möglichen fünf Sternen erhielt der S-Presso dabei sage und schreibe null. Der Prüfung wurde die Serienvariante des Pkw ohne Extras oder Optionen unterzogen, die nur mit einem Airbag daherkommt und der es im gesamten Fahrzeug vorne wie hinten an Dreipunktgurten sowie Ankern für Kindersitze fehlt.

Entsprechend machte der Wagen beim NCAP-Test für Kinderschutz auch nur zwei von fünf möglichen Sternen. Insgesamt bewertet Global NCAP die Struktur des Fahrzeugs als „instabil“ und „verbesserungsfähig“. Hinzu kommt, dass in Indien die Sicherheit für Fahrzeuge nur mit Frontalcrash geprüft wird – seitliche Aufschläge oder die Sicherheit unbeteiligter Fußgänger werden nicht geprüft, sie sind nicht Teil des Protokolls.

Das Urteil am Ende des Berichts von Global NCAP fällt entsprechend vernichtend aus, wie auch für zwei weitere Fahrzeuge von Mitbewerbern, die auch nur auf zwei Sterne kamen. Global NCAP Generalsekretär Alejandro Furas kommentierte: „Es ist äußerst enttäuschend, dass Maruti Suzuki, der Hersteller mit dem größten Anteil am indischen Markt, eine so niedrige Sicherheitsleistung für die dortigen Verbraucher bietet.“

Weiter führte Furas aus: „Lokale Hersteller wie Mahindra und Tata haben sowohl hohe Sicherheits- als auch Schutzstandards für ihre Kunden nachgewiesen und beide Fünf-Sterne-Leistungen demonstriert. Sicher ist es auch für Maruti Suzuki an der Zeit, sein Engagement für die Sicherheit seiner Kunden unter Beweis zu stellen?“

Quelle: carscoops.com