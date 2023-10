Knallharter Look trifft auf Luxus-Innenleben: Bruder EXP-7 ist ein Wohnwagen für die Endzeit – Seit dem Durchbruch der TV-Serie „The Walking Dead“ gibt es augenzwinkernde Ratgeber, was während einer Zombie-Apokalypse alles an Ausrüstung helfen könnte – vom Waffenarsenal bis hin zu den Vorräten. Oft außen vor gelassen wird das standesgemäße Fahrzeug, um die Endzeit zu überleben – und wohnen möchte man ja auch. Dafür braucht es aber keine Untotenplage – schon jetzt gibt es einen Wohnwagen, der Luxus und militaristischen Look vereint: den Bruder EXP-7.

Ein einziger Blick auf diesen Wohnanhänger aus Australien zeigt, dass das Fahrzeug für Offroad- und Survival-Action erschaffen wurde. Von außen hart und schnörkellos, dafür innen mit umso mehr Luxus aufwartend. Denn dieses Fahrzeug wurde laut einem Bericht von „Netzwelt“ genau wie sein noch größerer Bruder EXP-8 für widrige Umweltbedingungen geschaffen. Nutzer haben dabei die Wahl, ob sie ein festes Hochdach oder ein aufstellbares elektrisches Dach montieren wollen.

Vorteil des aufstellbaren Daches:

Während der Fahrt kann es zusammengeklappt im Dachrahmen ruhen und verringert so den Luftwiderstand beim Ziehen des Anhängers. Apropos Luft: Dem Bericht zufolge hat der EXP-7 ein Luftfahrwerk, das gleich zwei Vorteile bietet: Einerseits natürlich die nötige Stoßdämpfung während der Fahrt, andererseits aber auch die Möglichkeit, den Wohnwagen am Aufstellungsort direkt ohne Keile oder Wagenheber auszurichten und ins Gleichgewicht zu bringen.

Zur Ausstattung gehören neben einer weiträumigen Outdoor-Küche gleich zwei Kühlschränke, einer mit 57 und einer mit 136 Litern Fassungsvermögen. Ein Gefriefach ist ebenso vorhanden. Das Dach wartet mit einem Solarsystem (1.245 Watt) auf. Lithium-Akkus mit 10,8 kWh nehmen die Energie auf und speichern sie, auch ein 3000-Watt-Inverter ist an Bord. Für die kalten Nächte gibt es eine Dieselstandheizung.

Geräumig ist er, der Bruder:

Gleich sechs Personen finden (schlaf-)Platz. Da die einen entsprechenden Verbrauch beim Duschen und anderen Aktivitäten haben, fasst der Wassertank satte 200 Liter. Verfügbar ist der Bruder EXP-7 laut dem Bericht von „Netzwelt“ weltweit. Preis: je nach Ausstattung kommt da ein erkleckliches Sümmchen zusammen, mindestens aber 150.000 Euro.

