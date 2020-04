Kleinwagen hebt ab: Sprung mit Vollgas über den Kreisverkehr – Der Kreisverkehr an sich kann eine feine Sache sein: An vielbefahrenen Kreuzungen erspart er lange Wartezeiten, wo sonst Ampelstau herrscht. Vorausgesetzt, alle machen mit und halten sich an die Regeln. Manche … geben einfach Vollgas und düsen rein. Andere halten den Betrieb auf. Dritte wiederum fliegen einfach über den Kreisverkehr hinweg…

Zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen, denn dieser Tage tauchen vermehrt Videos auf, in denen Fahrer mit einem Affenzahn in die Verkehrsberuhiger rasen und dann am Ring abheben. So wie dieses Video, das rasch viral ging.

Nun also dieser Fall aus dem ländlichen Polen, den, wie auch im anderen Fall aus dem verknüpften Video, der Fahrer glücklicherweise überlebte: Wir sehen einen Suzuki Swift in den Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Mit Vollgas pest der Kompakte in den Kreisel und dessen Zementbarriere mutiert zur Startrampe.

Etliche Meter flog der Swift dann durch die Luft, um außerhalb des Blickwinkels der Kamera in einem Friedhof einzuschlagen. Dort ging der Kleinwagen in Flammen auf. Herbeieilende Helfer konnten den 41-jährigen Fahrer glücklicherweise bergen.

Er wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Gründe für den seltsamen Unfall wurden nicht berichtet.

