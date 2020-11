Klein Vision: „Transformer“-Auto absolviert Jungfern-Flug – Der slowakische Hersteller Klein Vision ließ seinen flugfähigen Wagen unlängst einen Jungfernflug absolvieren, den ihr euch im Video zu Gemüte führen könnt. Im Gegensatz zu etlichen Vertretern unter den „fliegenden Autos“ sieht der Wagen von Klein Vision tatsächlich auch wie ein Pkw aus, sieht man mal von dem Heckpropeller und dem gewaltigen Spoiler/Leitwerk hinten ab.

Denn hinter dem Cockpit befinden sich die für den Flug notwendigen Teile gut verborgen und umarmen praktisch den Bereich mit dem Propeller. Wechselt der Wagen in den Flugmodus, schiebt sich die Sektion mit dem Ruder weiter nach hinten, um die Flügel freizugeben. Für seine Transformation benötigt der Wagen dabei laut Unternehmensangaben rund drei Minuten.

Das Innere des Klein Vision gleicht einer Mischung aus Flugzeug- und Autokabine, genau, wie man es von einem Flugauto erwarten darf. Faszinierend ist zudem, dass Klein Vision sein Fahrzeug Pkw-typisch in verschiedenen Varianten anbieten wird – je nach Wunsch mit Doppelmotor, als Zwei- und Viersitzer sowie in einer Variante, die sogar wassern kann. Aber wen interessieren all die nackten Fakten, wo wir hier doch endlich etwas vor uns sehen, das uns für die Zukunft in so vielen alten Filmen und Serien versprochen wurde:

Das ist ein Auto, das fliegen kann, verdammt noch eins!

Quelle: topgear.com