Opel will bald nur noch Stromer bauen

Klare Ansage: Opel will bald nur noch Stromer bauen – Die Zukunft im Hause Opel ist elektrisch. Zu den schon jetzt erhältlichen 15 elektrifizierten Modellen im Portfolio des Autobauers, soll jede Baureihe bis 2024 mindestens ein rein strombetriebenes Modell verkaufen.

Im Interview mit "Bild" erklärte Opel-Chef Florian Huettl: „Ab 2028 werden wir in Europa nur noch batterieelektrische Autos anbieten.“

Bereits ab 2025 sollen alle neu vorgestellten Fahrzeuge aus Rüsselsheim reine Stromer sein. Damit schlägt Opel in die gleiche Kerbe wie Volvo, wo man ankündigte, 2024 die letzten Diesel-Motoren gebaut haben zu wollen, und in diesem Zusammenhang vor einem zu langsamen Umstieg der Konkurrenz warnte.

Der Plan von Opel sieht außerdem vor, dass man die für den Antrieb nötigen Batterien selbst baut. Dazu ist in Kaiserslautern bereits eine Gigafactory für Akkus im Werden begriffen, die 2025 ihren Betrieb aufnehmen soll.

„Das dafür benötigte Lithium soll dann nicht aus Übersee kommen, sondern auf kurzen Wegen und vor allem klimaneutral aus dem Oberrheingraben. Dort wollen wir mit unserem Partner Vulcan Energy geothermales Lithium tief aus dem Boden gewinnen“, so Huettl.

Für 2026 ist dann ein Elektroauto vorgesehen, das Opel für rund 25.000 Euro an den Mann bringen will. Ähnliche Bestrebungen gibt es vonseiten der Schwestermarken Fiat und Citroën, und auch VW möchte im Laufe der nächsten Jahre einen Stromer in dieser Preisklasse realisieren.

Quelle: echo24.de