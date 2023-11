Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Kfz-Versicherungen werden abermals teurer – Die meisten Autofahrer werden sich bis zum Jahresende auf Post von ihren Versicherern einstellen müssen, die von saftigen Preiserhöhungen künden – und das, obwohl die Preise gemäß den Erhebungen der Vergleichs- und Vertriebsportale Check24 und Verivox seit dem vergangenen Jahr bereits um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen sind.

Check24 zufolge kommt eine Kfz-Haftpolice Kunden inzwischen durchschnittlich mit 304 Euro pro Jahr zu stehen, und damit 30 Euro oder elf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Ein Blick auf den Kfz-Versicherungsindex von Verivox verrät außerdem, dass sich Verträge der Versicherungsarten Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko sogar um 13 Prozent verteuert haben, wobei die größten Sprünge nach oben im unteren Preissegment stattgefunden haben.

Nun stehen neue Beitragsrechnungen für das kommende Jahr an, die üblicherweise im November und Dezember erfolgen und Experten zufolge weitere Erhöhungen mit sich bringen werden. Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24, weiß: „Deshalb werden viele Versicherer ihre Kundinnen und Kunden in den kommenden Wochen über Beitragserhöhungen informieren.“

Dabei ist davon auszugehen, dass die Preise für Bestandskunden deutlicher steigen werden als die für Neukunden.

Vonseiten der Versicherer heißt es, man reagiere damit auf die überdurchschnittlichen Kostensteigerungen, nachdem der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im Sommer einen Verlust von über 2,5 Milliarden Euro in der Branche für das laufende Jahr vorhergesagt hatte. Grund: Die Ausgaben für Reparaturen, Ersatzteile und Löhne würden erheblich schneller steigen als die Beitragseinnahmen.

Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich, betont: „Wir erleben Preissteigerungen in historischem Ausmaß.“

Allerdings seien die Preisanpassungen für die Versicherer wichtig: „Eine inflationsbedingte Verteuerung der Reparaturkosten und gestiegene Schadenquoten schicken die Sparte in diesem Jahr in tiefrote Zahlen.“

Wer dennoch Kosten sparen will, der kann zumindest einen Wechsel seiner Versicherung in Erwägung ziehen, erklärt Check24-Manager Roloff: „Es gibt jedoch auch Versicherer, die in einzelnen Segmenten die Kfz-Versicherungsbeiträge senken und günstige Preise für Neukundinnen und -kunden anbieten.“

Denn natürlich buhlen die Anbieter von Versicherungen mit vergünstigten Einstiegspreisen auch in Zeiten wie diesen um Neukunden. Mit Blick auf die vergangenen Jahre waren die besten Angebote stets im November zu finden, weshalb dieser Monat auch die beste Zeit ist, um Tarife zu vergleichen und gegebenenfalls die Kfz-Versicherung zu wechseln.

