Tesla gewährt seinen Kunden auf die den Model Y eine Garantie von vier Jahren oder 80.000 Kilometern Laufleistung. Wer viel fährt, Pendler etwa, kann diese Strecke binnen einen Jahres oder gar schneller erreichen, so ein Medienbericht. Wie also sieht es aus mit einem Tesla Model Y, der bereits mehr als 70.000 Kilometer auf der Uhr hat? Kfz-Fachmann Jürgen Zimmermann hat sich das Ganze angesehen – und sein Fazit fällt alles andere als optimistisch aus, insbesondere beim TÜV.

Wie „Focus“ berichtet, ist Zimmermann selbst Elektroauto-Fan, betreibt eine freie Autowerkstatt sowie einen YouTube-Kanal mit dem Namen „AT-Zimmermann“. Dort hat er nun zum ersten Mal ein Video zur Garantie-Durchsicht für den Model Y von Tesla hochgeladen. Erstzulassung: August 2021, der Wagen ist also etwas mehr als ein Jahr alt und auf dem Tacho stehen rund 76.000 Kilometer. Lediglich einen kleinen Wildschaden gibt es am Wagen.

Zimmermanns Fazit:

Im jetzigen Zustand ginge der Wagen wohl nicht durch den TÜV. So weist der Model Y aus Zimmermanns Garantie-Durchsicht gleich mehrere „erhebliche Mängel“ auf. Selbst für sich genommen würden diese nach der Einschätzung des Fachmannes die Plakettenvergabe verhindern. Auf der Hebebühne offenbarten sich schwerwiegende Mängel am Fahrwerk. Am Querlenker etwa nimmt der Experte einen Klopftest vor, überprüft danach mit der Rohrzange. Sein Urteil:

„Der rechte ist wirklich ausgeschlagen und zum linken würde ich, wäre ich jetzt TÜV-Prüfer, sagen, 'beginnendes Spiel'. Das ist aber ein führendes Gelenk, ein Trag- und Führungsgelenk. Beginnendes Spiel ist beim TÜV also durchgefallen.“ Bei der Hinterachse sieht es ebenso düster aus, wie der Fachmann unmissverständlich erklärt: „Wenn der TÜV-Prüfer wirklich gut hinschaut und die richtigen Kniffe und Griffe kennt, dann wäre der mit Pauken und Trompeten durchgefallen.“

Achtern herrscht demnach zu viel Spiel an den Radaufhängungen

Zimmermann stellt Mängel um Mängel in seinem Video fest, nimmt sie in die Liste auf: „Hinten Führungsgelenk ausgeschlagen, Vorderachse oben schon ausgeschlagen, Traggelenke unten ebenfalls beginnendes Spiel …“, summiert der Experte. Mögliche Gründe dafür nennt er auch, kommentiert etwa an einer Stelle: „Dieses Uniball-Lager ist richtig, richtig schlechte Qualität.“

Auf seinem Kanal stößt das Video bei Kfz-Fans auf viel Gegenliebe. So schreibt ein Nutzer: „Top erklärt. Da kann man als Mechatroniker immer noch was dazu lernen.“ Jemand anders kommentierte die möglichen Reparaturkosten für die festgestellten Mängel: „Prima Video. Mich würde der Preis sowie die Stellungnahme von Tesla interessieren.“

Quelle: focus.de