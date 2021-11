Karma schlägt hart in der Tiefgarage zu?: Nissan-Fahrer will Parklücke und bereut es sofort – Wohl jeder Stadtbewohner, der im Besitz eines Automobils ist, kennt ihn: Den Kampf um die begehrten Parkplätze. Der macht vor der Unterwelt nicht halt, tobt in Tiefgaragen jenseits des Asphalts. Hat man endlich eine Lücke erspäht, setzt man den Blinker und freut sich, parken zu können. Genau dann versuchen oftmals gewisse Naturen, einem vor der Haube die Lücke wegzuschnappen. Der Versuch, eine Lücke zu ergattern, bekommt einem Nissan hier nicht gut.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines Nissan Kicks gerät dabei in harten Kontakt mit der Betonwand einer Tiefgarage. Alles beginnt damit, dass der Fahrer eines Toyota Prius rückwärts in eine Parklücke zu steuern versucht. Da kommt der Kicks ins Bild. In einem Tempo, das definitiv nicht für den beengten Raum einer Tiefgarage geeignet ist, schießt er auf die „noch freie“ Parklücke zu.

Plötzlich rast der Nissan von rechts ins Bild.

Dabei saust er eine Rampe hinauf, es könnte also denkbar sein, dass die Person am Steuer den Prius gar nicht gesehen hat, sondern sich nur bei beeilen wollte. Dies würde aber nicht das viel zu hohe Tempo erklären, mit dem der orangene Nissan Kicks in die Lücke prescht. Über den Grund für diese hohe Geschwindigkeit kann also nur gemutmaßt werden.

Ein Hinweis, dass hier ein Versuch im Gange war, eine Parklücke wegzuschnappen, könnte die Tatsache sein, dass das Fahrzeug auf der Rampe noch langsam war und dann abrupt Gas gegeben wurde. Jedenfalls scheint es dem Geräusch nach den Prius zu touchieren, bevor es in die Wand schmettert. Augenblicklich aktivieren sich die Warnblinker, was ein Hinweis sein könnte, dass bei der Kollision auch der Airbag ausgelöst worden sein könnte.

Der Fahrer des Nissan dürfte diesen Vorfall, der sich Anfang Oktober in Singapur ereignet haben soll, jedenfalls nicht vergessen.

Quelle: carscoops.com