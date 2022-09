Ka-Kopfdichtung kurios und teurer Fensterheber: Die Autodoktoren müssen ran – Zu ihnen geht nur, wer einen Härtefall hat, den weder man selbst noch gut bezahlte Experten beheben kann. Etwa, wenn man aus Versehen den falschen Kraftstoff für sein Fahrzeug getankt hat. Dann hilft nur noch ein Duo weiter, das auch mit den kuriosesten Kraftfahrzeugrätseln fertig wird: Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch, „Die Autodoktoren“.

Sie sind Kenner und Könner an der offenen Haube, stehen im Mittelpunkt gleich mehrerer Online-Präsenzen, sind auf Facebook, Instagram und vor allem ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal unterwegs. Ihre Karriere begann beim TV-Sender Vox, wo die beiden als „Die Autodoktoren“ das Publikum für sich zu gewinnen wussten. Online kann man sich auf dem Kanal der beiden mit seiner beachtlichen Reichweite von 645.000 Abonnenten (Stand dieses Artikels) von den kuriosen Fällen und Lösungen der Kfz-Sherlocks begeistern lassen.

Kein Wunder also, dass ihre Videos im Schnitt mit satten Klickzahlen jenseits der 200.000- 300.000er-Grenze auch online die Zuschauer abholen, zumal das Format der beiden oftmals eine Mischung präsentiert: Kuriose Autorätsel, die Detektivarbeit an der offenen Haube verlangen, treffen auch schon mal auf Fälle, bei denen die Kunden des Duos zuvor von Vertragswerkstätten mit besonders empfindlichen Preisen konfrontiert worden waren.

In diesem Video geht es um einen Ford Ka von 2010 mit 132.000 Kilometern auf der Uhr. Ein Motorschaden, die Besitzerin des Kleinwagens hatte bereits die Zylinderkopfdichtung ersetzen lassen. Doch das half nichts, denn kaum lässt man den Ka an, gibt es noch immer unschöne Töne auf die Ohren. Könnte ein Lagerschaden der Grund sein, wie Holger Parsch vermutet? Der Grund ist letztlich „unfassbar kurios“, wie es die Videobeschreibung nennt. Nicht der einzige Fall, der im Video in ihrer Werkstatt landet:

Denn die Autodoktoren sehen sich auch mit einem VW Beetle konfrontiert, bei dem der Kurbelapparat der elektrischen Fensterheber einen Defekt hat. Ein Ersatzteil kann man bekommen: Allerdings nur, wenn man satte 600 Euro auf den Tisch legt und die zugehörige Scheibe komplett austauscht.

Geht es auch anders?