Autor: Bernhard Trecksel

Irrer Umbau mit 65.000 Kacheln: Russische Kfz-Tüftler verspiegeln komplettes Auto – Im Laufe der Jahre brachte uns das Internet schon so manche irre Bastelei mit Automobilen. Doch einen Wagen wie diese Disco-Karre haben wir tatsächlich in dieser Form so noch nicht erlebt. Kein Wunder, ist ja auch nicht alltäglich, dass jemand Abertausende winziger Spiegelkacheln erst zuschneidet, dann an ein Auto klatscht und uns das Resultat schließlich im Video präsentiert. Bis jetzt: Vorhang auf für den Disco-Mitsubishi.

Genauer gesagt ist es ein Eclipse, der hier die Spiegelbehandlung bekam. Verantwortlich dafür zeichnet der unter Autonarren beliebte russische YouTube-Kanal „Garage54“, dem wir schon so manchen verrückten Umbau verdanken. Ganze vier Wochen arbeiteten dessen Betreiber und sein Team daran, satte 65.000 Spiegelchen auf der Karosserie anzubringen.

Danach wurden die Zwischenräume noch versiegelt und das Ergebnis schön blankpoliert. Besagtes Ergebnis ist somit eine Discokugel auf Rädern, die es in dieser Form wohl schwer haben dürfte, durch jede noch so nachlässige Prüfung auf Verkehrstauglichkeit zu kommen. Denn wer immer diesem Wagen zu welcher Tageszeit auch immer begegnet, dürfte entweder vom Sonnenlicht oder Reflexionen der eigenen Scheinwerfer geblendet werden.

Tut der Sache aber ästhetisch keinen Abbruch – der Spiegelwagen sieht schon ziemlich toll aus und die Idee ist auch nicht von schlechten Eltern. Wer oder was sich hinter dem Schriftzug „Mamadisco“ auf den Spiegel-Decals letztendlich verbirgt – die Botschaft kommt an und dürfte so schnell nicht vergessen werden.