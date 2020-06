Irre Aktion: Finnen verwandeln Auto mit 70 kg Dynamit in Rakete – Das Zeitalter der Raumfahrt fasziniert die Menschen, scheint aber lange in der Vergangenheit zu liegen. Das trügt. Dieser Tage sorgen Techgiganten mit Projekten wie SpaceX von Tesla-Mastermind Elon Musk für einen neuen „Sternenrausch“. Da wollen die Finnen nicht zurückstehen und liefern ihre ureigene Version einer „Rakete“.

Die Rede ist natürlich von den sympathischen Finnen beim „Hydraulic Press Channel“. Wohl jeder, der gerne Netzvideos schaut, hat schon mal eine Aktion des wunderbar abgedrehten Ehepaars erlebt, das mit einer 100-Tonnen-Hydraulikpresse alles von Papierstapeln über Billardkugeln bis hin zu scharfen Handgranaten zerquetscht hat.

Doch weil das auf die Dauer nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Macher langweilig ist, so lukrativ Millionen an Klicks auch sein mögen, müssen eben neue Ideen her. So wie dieses Projekt des Kanals, das „finnische Raumfahrtprogramm“. Das muss zwar in Sachen Budget hinter NASA und Milliardären zurückstehen.

Aber nicht in Sachen Spektakel, wie dieses Video beweist. Oder wann habt ihr zuletzt gesehen, wie ein Kompaktauto als Rakete mit 70 Kilogramm Dynamit in die Höhe geschossen wird? Jetzt, zum Beispiel.