In unter vier Minuten

Autor: Redaktion MANNTV

Unter normalen Umständen nimmt man sich mindestens ein Wochenende und mehrere Kisten Bier Zeit, um einen Wagen komplett auseinanderzunehmen und ihn dann wieder zusammenzusetzen. Diese Zeit ist aber nicht immer gegeben, weshalb die kanadische Armee über eine spezialisierte Truppe Soldaten verfügt, die dieses Kunststück in weniger als vier Minuten vollbringen.

Das Ganze geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Damals war der Willys M38 Jeep, auch als Willys MC bekannt, als Allzwecktransporter für Personen und Material, der speziell für Aufklärungs-, Führungs- Verbindungs- und andere Spezialaufgaben entworfen wurde, ein fester Bestandteil der alliierten Maschinerie.

Zu diesem Zweck musste der Jeep leicht und dennoch robust sein, aus relativ wenigen Teilen bestehen und einfach genug konstruiert sein, um mit minimalem Aufwand zusammengebaut oder repariert werden zu können. Tatsächlich wurde der M38 sogar in Einzelteilen nach Übersee verschifft, und musste vor Ort zusammengesetzt werden. Und genau dafür sind die Jungs von der „Jiffy Jeep Crew“ ausgebildet worden.

Wenn die Herrschaften gerade nicht in irgendwelchen Krisengebieten dieser Welt ihren militärischen Pflichten nachgehen, nehmen sie immer mal wieder an diversen Shows und Paraden teil, um ihr Können an einem modifizierten M38A1 Willys vorzuführen. Von einer solchen stammt auch das folgende Video, denn wo würde sich eine derartige Präsentation besser machen als auf einem Jeep-Festival?

Quelle: odometer.com