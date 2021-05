In nur fünf Minuten voll geladen

In nur fünf Minuten voll geladen: Neue Akku-Technologie könnte E-Autos revolutionieren – Die Elektromobilität ist steil im Kommen, hat aber nach wie vor mit einigen Achillesfersen zu kämpfen, die es für den endgültigen Durchbruch auszumerzen gilt. Allen voran die Akkus mit ihrer langen Ladezeit. Ein Unternehmen aus Israel scheint aber nun die Lösung gefunden zu haben.

Dem Startup Store Dot ist es nach jahrelanger Planung gelungen, einen Li-Ionen Akku zu entwickeln, welcher sich dank einer eigens dafür entwickelten Technologie mit der passenden Bezeichnung „Extreme Fast Charging“ (XFC) binnen weniger Minuten vollständig aufladen lässt. Möglich wird das durch ein Verfahren, bei dem Grafit durch mettallähnliche Nanopartikel ersetzt wird.

Ein erster Prototyp wurde Anfang des Jahres vorgestellt

Bereits vor neun Jahren gegründet, hat Store Dot mittlerweile einen Rahmenvertrag über die Serienfertigung mit dem chinesischen Unternehmen EVE Energy unterzeichnet. Letzteres zählt eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Zulieferern von Einzelteilen in Elektroautos und Energiespeichersystemen. Der Zusammenschluss beider Firmen soll bald vollzogen werden, um in die Massenproduktion des XFC-Akkus gehen zu können.

Der Start ist für 2024 vorgesehen

Die Vorzeichen stehen gut, hat man mit Global Playern wie BP, Samsung und Daimler doch bereits namhafte Unterstützer an Bord. Bereits in diesem Jahr sollen interessierte Autobauer demnach Prototypen des neuen Akkus testen dürfen, welche zuvor schon erfolgreich in einem Elektroroller vorgeführt werden konnten.

Neben dem Nutzen für die Elektromobilität ist der Einsatz der neuen Technologie aber auch für Akkus von alltäglichen Geräten wie Smartphones oder Laptops vorgesehen.

Quelle: stern.de