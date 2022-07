In einer 50er Zone

In einer 50er Zone: Polizei erwischt SUV-Fahrer mit 117 km/h – Am 21. Juli fand im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus eine nicht angekündigte Geschwindigkeitsüberwachung statt. Im Zuge dessen wurden in der Zeit von 10:15 Uhr bis 13:10 Uhr insgesamt 1.478 Fahrzeuge überprüft – eines davon fiel ganz besonders negativ auf.

Gemessen wurde in einer innerörtlichen 50er-Zone.

Am Ende standen 48 Fahrzeugführer auf der Liste, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. 44 davon müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen, vier Personen erhalten sogar eine Anzeige.

Als trauriger Spitzenreiter erwies sich dabei der Fahrer eines Mercedes-Benz-SUVs, der mit ganzen 117 km/h durch die Straße donnerte.

Den Fahrer erwartet neben einer Geldstrafe von 700 Euro nun ein zweimonatiges Fahrverbot. Zwei Punkte für das Konto in Flensburg gab es obendrauf.

Die Polizei betont in ihrem Bericht:

„Aufgrund der Höhe des Verkehrsverstoßes sind die potentiellen Unfallfolgen, die bei einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung für andere Verkehrsteilnehmer bestanden hätten, jedoch deutlich dramatischer zu bewerten.“

So verlängere sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit um das Vierfache. Während man bei Tempo 50 inklusive der Reaktionszeit einen Bremsweg von circa 40 Metern habe, betrage dieser bei 100 km/h etwa 130 Meter.

„Im Fall eines Bremsmanövers wäre ein Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer bei einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung im innerstädtischen Bereich nahezu unvermeidbar und hätte fatale Folgen.“

