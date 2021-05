In Dodge Viper mit 3200+ PS: 18-Jähriger bricht Rekord seines Vaters – Bei MANN.TV ist man als Redakteur für Fahrzeug-Content so einiges gewohnt, doch beim Lesen des Quellenartikels musste der Verfasser nicht nur mit den Ohren, sondern quasi mit allem schlackern, was er hat: Ein Geschwindigkeitsrekord über die Viertelmeile gebrochen? Check. Von einem gerade einmal 18 Jahre jungen Fahrer? Check. In einem Wagen mit mehr als … 3200 Pferdestärken!? What the …

3244 Gäule, um präzise zu sein!

Um den Wert einzuordnen, das sind doppelt so viele PS, wie ein Bugatti Chiron auf den Asphalt bringt. Die stammen aus einer Dodge Viper der zweiten Generation, die bereits 2012 für ihre Baureihe einen Rekord aufstellte: Die Viertelmeile schaffte sie in 6,96 Sekunden.

Nun, neun Jahre später, schreiben wir 2021 – und der Sohn des damaligen Fahrers sitzt hinterm Steuer. Mit gerade einmal 18 Lenzen

Milan Patel erhielt erst unlängst die Erlaubnis seines Vaters Sal, dieses Monster von einer Viper zu fahren. Die Viertelmeile war der junge Mann Schilderungen zufolge zuvor erst einmal gefahren, was diesen Rekord und die Kontrolle des Fahranfängers über die unglaublich brachiale Leistung noch beeindruckender macht.

Er gewöhnte sich rasch an die Viertelmeile und nach ein paar Testläufen meißelte er mit 6,956 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 326,16 Stundenkilometern den neuen Rekord in die Annalen dieser Monster-Viper – und übertrumpfte damit seinen Vater.

Man kann nur mutmaßen, wie stolz sich Sal Patel in diesem Augenblick gefühlt haben mag

Bekannt hingegen ist, dass unter der Haube dieser Viper ein V10 arbeitet, der in den Standard-Block mit acht Litern Hubraum versenkt und stark modifiziert wurde. Am Ende erhielt diese wohl tödlichste aller Schlangen gleich zwei 88-mm-Turbolader obenauf.

Mehr Eckdaten haben wir nicht, sodass uns zum Ende dieses Artikels eigentlich nichts anderes bleibt, als abzuschließen, wie wir begonnen haben: Dreitausendzweihundertvierundvierzig Pferdestärken. Achtzehn Jahre jung. Erwähnten wir schon, dass diese Viper allen Umbauten zum Trotz über eine Straßenzulassung verfügt?

