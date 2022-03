In diesen Bundesländern tankt es sich am günstigsten

Preisexplosion an der Tankstelle: In diesen Bundesländern tankt es sich am günstigsten – Von der Kostenexplosion an der Tankstelle bleibt keiner verschont. Tatsächlich trifft der Kostenhammer hierzulande aber nicht jeden gleichermaßen hart, gibt es regional doch große Unterschiede.

Einer Auswertung des ADAC zufolge sind die Preise in einigen Bundesländern um bis zu 5,2 Cent pro Liter höher.

So kostet ein Liter Super E10 in Hamburg (zum Zeitpunkt der Erhebung) 2,210 Euro. Während man in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt mit 2,208 Euro nur geringfügig günstiger tanken kann, werden in Sachsen lediglich 2,158 Euro fällig.

Dem ADAC zufolge tankt es sich außerdem im Berlin (2,164 Euro) und Hessen (2,170 Euro) besonders günstig.

Fährt man mit Diesel, hat man mit 2,311 Euro pro Liter in Thüringen am schwersten zu schlucken. Im Ranking der teuersten Diesel-Bundesländer folgen Sachsen-Anhalt mit 2,306 Euro und Brandenburg mit 2,305 Euro je Liter.

In Rheinland-Pfalz ist der Liter den Umständen entsprechend mit 2,266 Euro fast schon günstig zu nennen. Und auch an der Elbe lässt man Dieselfahrern etwas mehr Geld, kommt der Liter diesen in Hamburg doch „nur“ mit 2,280 Euro zu stehen.

Quelle: t-online.de