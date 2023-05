In 4,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100

In 4,6 Sekunden von 0 auf Tempo 100: Schnellster Serien-Golf kommt – Bei Volkswagen stellt man in Bälde den schnellsten Golf seiner Bauart aller Zeiten vor. Rund 330 Pferdestärken arbeiten unter der Haube, die den Kompakten in gerade einmal 4,6 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer bringen sollen. Mit der Veröffentlichung des rasanten Serien-Flitzers feiert VW ein Jubiläum.

Denn die Sportvariante R wird mit dem flotten Golf entsprechend vom Unternehmen zelebriert. Daher erscheint eine Spezialvariante, wie das Portal „Chip“ unter Berufung auf „T-Online“ berichtet. Demzufolge soll es sich um das schnellste und leistungsstärkste Modell seiner Reihe aller Zeiten handeln.

Der Name des kompakten Kraftprotzes: R 333.

Der VW Golf R 333 trägt seinen Namen serientypisch nicht grundlos, in der Bezeichnung verbergen sich sowohl Hinweise auf seine Leistungsstärke als auch auf die Stückzahl: 333 der Sondermodelle werden in einer strengen Limitierung erscheinen, 333 PS werkeln unter der Haube, katapultieren den R 333 binnen 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit diesen Leistungsdaten kann die Jubiläumsvariante den serienmäßigen Golf R bei der Tempomessung um 0,1 Sekunde unterbieten, wäre entsprechend einen Hauch schneller.

Der VW Golf R 333 soll ein noch sportiveres und performanteres Fahrerlebnis mit direkteren Rückmeldungen bieten als der an Leistung alles andere als arme „normale“ Golf R. dem Unternehmen zufolge soll etwa der Motor noch besser auf den Druck aufs Gaspedal reagieren. Fahrern soll zudem eine Art Ruck auffallen, der jedes Mal erfolgt, wenn man hochschaltet. Auf diese Weise geben Antriebsstrang und Getriebe demnach deutliche Rückmeldung. Ein Performance-Paket soll serienmäßig beim Sondermodell enthalten sein.

Der Lack der Sonderedition steht:

Demnach wird der Golf R 333 mit einer gelben Metallic-Lackierung daherkommen, die mit schwarzen Alurädern augenfällig kontrastiert. Auch wird die Auspuffanlage in Schwarz gehalten sein. Die Bremsscheiben sind gelocht. Interessierte Käufer werden im Innenraum von Logos der Sonderedition begrüßt, klimatisierte Ledersitze und Carbon-Akzente runden das Innenleben ab. Enthüllt werden soll der R 333 Ende Mai – im Bericht von „Chip“ rechnet man von einem Preis von 60.000 Euro für den limitierten Performance-Golf.

