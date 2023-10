ID.7 Tourer: Volkswagen enthüllt Details zum Stromer-Kombi: Volkswagen hat einen ersten Blick auf den ID.7 Tourer gewährt, ein vollelektrisches Kombi-Modell, das 2024 auf den europäischen Markt kommen soll. Dies stellt eine Erweiterung der bisherigen Produktpalette dar, die Kombis unter den Bezeichnungen Variant oder Shooting Brake führte. Der ID.7 Tourer ist der erste vollelektrische Kombi von Volkswagen und soll in den kommenden Monaten in seinem finalen Design vorgestellt werden.

Aerodynamik und Innenraum

Die Aerodynamik des ID.7 Tourer spielt eine entscheidende Rolle für seine Effizienz. Mit einem cw-Wert von 0,242 liegt das Modell in etwa auf dem Niveau der ID.73 Limousine, die mit einem cw-Wert von 0,234 ebenfalls als besonders aerodynamisch gilt. Der ID.7 Tourer wurde im Indian-Summer-Look präsentiert, wobei die Camouflage-Folierung an die mehrschichtige Lackierung der ID.7 Limousine angelehnt ist, die Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas gezeigt wurde. QR-Codes am Heck sind nahtlos in die Tarnung integriert.

Der Innenraum des ID.7 Tourer profitiert von den Vorteilen des modularen Baukastens MEB des Volkswagen Konzerns. Kurze Überhänge und ein langer Radstand tragen zu einem großzügigen Raumgefühl bei. Je nach Konfiguration kann ein Kofferraumvolumen von bis zu 545 Litern bereitgestellt werden, das bei umgeklappter Rücksitzlehne auf bis zu 1.714 Liter ansteigen kann.

Produktionsort und Plattform

Der ID.7 Tourer wird im Volkswagen Werk in Emden hergestellt. Damit ist es das zweite Modell auf MEB-Basis, das im nordwestlichen Niedersachsen produziert wird, nach dem ID.4. Der MEB-Baukasten hat sich bereits bei anderen Modellen der ID.-Familie bewährt und ermöglicht insbesondere im Innenraum einen Charakter, der an eine elegante Oberklasse-Steilheckversion erinnert.

In der mehr als 60-jährigen Geschichte als einer der erfolgreichsten Kombi-Hersteller weltweit setzt Volkswagen mit dem ID.7 Tourer einen wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität. Es bleibt abzuwarten, wie die endgültigen Design-Details aussehen werden, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.