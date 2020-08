Hyperion XP-1: Wasserstoff-Hypercar und 1600 km Reichweite – Einer der Hauptkritikpunkte, den viele an Autos mit Elektromotoren äußern, ist vor allem die vergleichsweise geringe Reichweite. Diesen Vorwurf kann man diesem Geschoss von einem Hypercar wohl nicht machen: Der Hyperion XP-1 setzt auf eine Brennstoffzelle auf Wasserstoffbasis. Sie verleiht dem Leichtgewicht eine Reichweite von mehr als 1600 Kilometern…

Kein Tippfehler: Satte 1000 Meilen, also etwa 1635 Kilometer weit fährt der Hyperion XP-1 Dank seiner Technologie mit einer Befüllung. Der Prototyp dieser Straßenrakete stelle den „Höhepunkt von fast zehn Jahren Entwicklung, Tests und Forschung bei der Wasserstofftechnologie mit über 200 Forschern und Wissenschaftlern dar“, wie es Hersteller Hyperion beschreibt.

Dabei besticht der Wagen nicht nur durch seinen sportiven Look mit seinem titan-carbon-verstärkten Chassis und den gewaltigen Lufteinlässen. Auch die vollelektrisch tönbaren Scheiben, ein Diffusor aus Kevlar-Kompositmaterial sowie aktive aerodynamische Seitenflügel überzeugen und lassen den Renner wie ein SciFi-Geschoss aussehen. Zumal diese Flügel mit Solarzellen bedeckt sind und laut Hyperion „aktiv der Sonne folgen können“.

Auf seinen wahlweise 20- oder 21-Zoll-Felgen sitzen Reifen des Typs Pirelli P Zero, gestoppt von Keramik-Bremsscheiben. Das Innenleben des Hyperion XP-1 lässt sich durch Gesten steuern, auch hier besticht ein Look aus Titan und Carbonfaser sowie mit Sitzen aus handgenähtem Leder.

Noch rückt Hyperion nicht mit sämtlichen technologischen Daten seines Antriebs heraus.

Wohl aber ist bekannt, dass der XP-1 über eine Brennstoffzelle mit Protonenaustauschmembranen, Kohlenstofffaser-Wasserstoff-Speichersysteme und Ultrakondensator-Energiespeichertechnologie verfügt. Diese befeuern im Zusammenspiel gleich mehrere starke Elektromotoren, die wiederum mit einem Allrad-Antriebsstrang verkoppelt sind.

Das System katapultiert den XP-1 laut Hyperion in 2,2 Sekunden von null auf hundert Stundenkilometer – Höchstgeschwindigkeit: mehr als 356 km/h. Trotzdem soll es der Wagen auf bis zu 1635 Kilometer Reichweite bringen. Zu betanken ist der Wasserstoff-Renner in noch nicht einmal fünf Minuten. Dabei wiegt der XP-1 lediglich 1032 Kilogramm aufgrund seiner Titan-Carbonbauweise.

Bei Hyperion ist man stolz auf sein Auto, es soll die Vorteile der Wasserstofftechnologie unterstreichen – obschon der Wagen von Elektromotoren angetrieben wird, kommt er ohne das zusätzliche Gewicht und die langen Ladezeiten von Lithium-Ionen-Akkus aus.

Hyperions CEO Angelo Kafantaris sieht den XP-1 „teilweise auch als Bildungsinstrument für die breite Masse“.

Wasserstoff kommt im Universum im Übermaß vor, laut Kafantaris „das leichteste Element des Universums, dessen Vorzüge schon lange von Luftfahrtingenieuren durchschaut worden sind“. Mit dem Wagen will man Kritiker von Reichweite und Geschwindigkeit der Technologie endgültig überzeugen.

Auch soll der XP-1 kein reiner Prototyp bleiben: Bereits 2022 will man die Produktion in den USA beginnen, 300 Exemplare dieses Wagens sollen gebaut werden. Preise sind noch nicht bekannt, „Carscoops“ konnte jedoch in Erfahrung bringen, dass sich diese im Rahmen anderer Supercars bewegen sollen. Kritikern hielt Hyperion in dem Magazin auch direkt entgegen:

„Was Sie hier sehen, ist das tatsächliche Produktionsfahrzeug, das ohne Veränderungen so 2022 den Handel gehen wird.“ Man darf also gespannt sein, wann sich diese Technologie zu. einfacheren Serienfahrzeugen durchsetzt. 1635. Kilometer. Reichweite.

Quelle: carscoops.com