Als der Autor dieser Zeilen anlässlich eines Umzuges mal den Außenspiegel des gemieteten Transporters beschädigte, geriet er bereits in latente Panik. Dazu muss man wissen, dass MANN.TV-Autoren den Herzschlag eines Kolibris haben und ein so dünnes Nervenkostüm, dass man es als gefühlsecht bezeichnen könnte. Und nun stelle man sich mal vor, ihm wäre geschehen, was sich im folgenden Video zugetragen hat …

In diesem werden wir nämlich Zeuge eines desaströsen Einparkmanövers, das man nur noch mit gutem Willen als ein solches bezeichnen mag.

Alles beginnt damit, dass die Herrschaften im Führerhaus des U-Haul-Transporters – in den Vereinigten Staaten ein sehr weit verbreitetes Verleihunternehmen für Umzugsausrüstung und Lagerung – die erlaubte Mindesthöhe der Parkgarage, in der sie den Wagen abstellen wollen, entweder ignoriert oder unterschätzt haben.

Es kommt, wie es kommen muss: Beim Unterfahren der Wasserleitungen für die Sprinkleranlage ist nicht genug Platz, sodass die Rohre nach oben gedrückt werden und über das Dach des Transporters schaben. Bis dahin hält sich der Schaden glücklicherweise noch in Grenzen. Der Fahrer setzt zurück und damit hätte sich die Sache eigentlich erledigt haben sollen, aber dann hätten wir euch diesen Clip natürlich nicht präsentiert.

Aus irgendeinem Grund macht der Wagen, beim Versuch zu wenden, plötzlich einen Satz nach vorne und knallt gegen ein aus der Kameraperspektive nicht zu erkennendes Hindernis. In seiner Verzweiflung versucht der Fahrer, zu retten, was noch zu retten ist, doch er macht es mit jeder Betätigung des Pedals nur noch schlimmer, bis schließlich die Rohre bersten und es in der Garage regnen lassen.

Wir können nicht beurteilen, in welchem Zustand die Jungs den Wagen am Ende zurückgegeben haben – aber eines ist mal sicher: Sauber war er!