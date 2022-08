Höchstgeschwindigkeit für Autobahnen: Vorschlag für Tempolimit von 200 km/h – Anfang 2022 sorgte ein Video im Netz für reichlich Diskussionen. Dort zu sehen war ein tschechischer Multimillionär, der mit satten 417 Stundenkilometern in seinem Hypercar vom Typ Bugatti Chiron über die Autobahn A2 zwischen Berlin und Hannover raste.

Daraufhin kam er zu Ermittlungen der deutschen Behörden, was am Ende aber mit der Einstellung des Verfahrens endete. Doch das Ganze beschäftigt die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt noch immer. So schlagen die Juristen vor, dass man eine Geschwindigkeitsobergrenze für Autos auf den Weg bringen solle, um diese dann in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen.

„Autobahnen von Möchtegernrennfahrern befreien“

Dadurch sei zwar noch schnelles Fahren auf Autobahnen erlaubt, aber zumindest nicht mehr diese Raserei mit exorbitanten Geschwindigkeiten. Demnach sprach sich die Generalstaatsanwaltschaft für eine Geschwindigkeitsgrenze von 200 Kilometern pro Stunde aus. Dem Vorschlag zugrunde liegt die eingangs erwähnte Einstellung des Verfahrens gegen den tschechischen Raser.

Die Begründung: Schlussendlich hatte man nichts gegen den Mann in der Hand, da seine Fahrt mit annähernd 116 Metern je Sekunde keinen Straftatbestand darstellte. Die geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung von 200 km/h auf deutschen Autobahnen könnte zudem den Positiveffekt haben, dass man den Geschwindigkeitstourismus hierzulande eindämmen könnte.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt: „Das Tempolimit von 200 Kilometern pro Stunde würde die Autobahnen von Möchtegernrennfahrern befreien, ohne Einheimische stark einzuschränken.“

