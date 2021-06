Fast wie in GTA: Spektakuläre Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd – Das kann man den Kids von heute ja gar nicht mehr erzählen, aber die mittlerweile so unfassbar populäre Videospielreihe „Grand Theft Auto“ (kurz „GTA“) hat als pixeliges Top-Down-Spiel begonnen. Soll heißen, wir beobachteten die Welt und die Protagonisten seinerzeit von oben aus einer erhöhten Position über den Dächern der Stadt, anstatt ihnen, wie heutzutage, in aufwendigen und ausladenden 3-D-Kulissen über die Schulter zu blicken oder die Welt gar in Ego-Perspektive aus den Augen der Spielfigur zu erkunden.

Und so kommt es dann auch, dass viele der üblicherweise aus den USA stammenden Videos, in denen aus einem Helikopter eine echte Verfolgungsjagd gefilmt wird, den Vergleich zu einem GTA bemühen. Denn in moderner Grafik sähe ein klassisches GTA dieser Tage sicherlich sehr ähnlich aus.

Vor allem dann, wenn es in dem Video auch noch tatsächlich so zugeht wie im Spiel. So zu sehen zum Beispiel in folgendem Clip, der eine wilde Verfolgungsjagd durch eine amerikanische Stadt dokumentiert. Der Täter flieht zunächst in einem schwarzen Pick-up, heizt dabei über rote Ampeln, wechselt wenn nötig auf die Gegenfahrbahn und rammt auch schon mal andere Autofahrer beiseite, bis sein Wagen offenbar den Geist aufgibt.

Auf einem Parkplatz kommt der Truck schließlich zum Stehen, woraufhin der Flüchtige das Auto verlässt, um eine ausparkende Frau aus ihrem Auto zu zerren und die Kiste zu stehlen. Ein Mann, der kurzentschlossen zur Hilfe eilt, wird bei dem Versuch den Verbrecher aufzuhalten fast zwischen den beiden Wagen zerquetscht und kann letztlich auch nicht verhindern, dass der Täter entkommt.

Verfolgt von mehreren Polizeiwagen setzt der Verbrecher den PKW nach einer wilden Fahrt schließlich an eine hohe Bordsteinkante und versucht daraufhin, zu Fuß zu entkommen. Langsam ist er nicht, doch der auf ihn angesetzte Polizeihund ist deutlich schneller, packt den Mann mit einem beeindruckenden Satz am Arm und bringt ihn damit zu Fall, sodass die menschlichen Kollegen den Rest übernehmen können.