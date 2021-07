Hilfe für Flutopfer: Opel und Toyota stellen kostenlos Ersatzautos bereit – Die fast schon surreal anmutenden Bilder von Autos, die wie achtlos weggeworfenes Spielzeug in zerstörten Straßen liegen, waren in den letzten Tagen allgegenwärtig. Sie machen sicherlich nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Gesamtschäden aus, welche die jüngste Flutkatastrophe angerichtet hat, sind aber nichtsdestoweniger ein Sinnbild dafür, was viele Menschen in den Wassermassen verloren haben.

Über die Aktion „Ein kostenloses Ersatzfahrzeug für Flutgeschädigte“ möchten die Autohersteller Opel und Toyota den Opfern helfen

Alle Menschen, deren Fahrzeuge aufgrund der Flutschäden nicht mehr fahrtüchtig sind, können sich ab sofort beim Opel-Händler kostenlos und unbürokratisch ein Auto für bis zu drei Wochen ausleihen.

Die Rüsselsheimer sind bereits Opfern vergangener Flutkatastrophen mit ähnlichen Aktionen zur Seite gesprungen und haben geholfen, tausende Haushalte mobil zu halten, und die schweren Zeiten damit zumindest ein wenig zu erleichtern.

„Die Bilder aus den Katastrophengebieten bewegen uns alle“, erklärt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx

„Wir möchten den Betroffenen wenigstens eine kleine Sorge nehmen und sie weiterhin mobil halten, falls ihr eigenes Fahrzeug aufgrund der Flut zerstört oder nicht mehr fahrbereit ist. Denn sie benötigen ja auch weiterhin für den Weg zur Arbeit und den Alltag ein Auto. Deshalb können sich Flutgeschädigte jetzt beim Opel-Partner vor Ort für die nächsten Wochen kostenlos ein Ersatzfahrzeug besorgen.“

Und so geht‘s: Wer betroffen ist, wendet sich ganz einfach an die Hotline des Opel-Info-Service (02152 915 274; ab Montag, 19. Juli, 08–17 Uhr erreichbar) oder an einen Opel-Händler in der entsprechenden Region. Die Opel-Partner vor Ort organisieren dann die Bereitstellung des Ersatzwagens.

Als Nachweis benötigt man lediglich eine Bestätigung, dass das eigene Fahrzeug infolge der Flut nicht mehr fahrtauglich ist. Diese bekommt man von den örtlichen Hilfsdiensten wie THW, Polizei und Feuerwehr oder aber auch direkt von der Gemeinde.

Toyota stellt über die Vertragspartner vor Ort insgesamt 100 Fahrzeuge bereit

Auch hier können sich Toyota-Kunden an ihren regionalen Händler wenden, um einen kostenlosen Ersatzwagen zu erhalten.

André Schmidt, Präsident Toyota Deutschland: „Unwetter und Hochwasser haben in den vergangenen Tagen leider zahlreiche Todesopfer in Deutschland gefordert und Existenzen zerstört – zum Teil unmittelbar vor der Haustür von Toyota Deutschland. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Betroffenen und deren Angehörigen. Wir möchten in dieser schwierigen Zeit unterstützen, indem wir gemeinsam mit unseren lokalen Partnerbetrieben kostenlose und kurzfristige Mobilitätslösungen bereitstellen.“

Betroffene, wie auch Kommunen und Vereine, können das Ersatzfahrzeug in Zusammenarbeit mit der Toyota Kreditbank und dem Toyota Versicherungsdienst bis zu acht Wochen nutzen. Die gesamte Koordination und Abwicklung wird von dem lokalen Toyota-Partner geregelt.

Darüber hinaus ist eine Stundung der Kredite über die Toyota Kreditbank möglich, während der Toyota Versicherungsdienst unbürokratische Hilfe bei der Schadensabwicklung verspricht.

Quelle: bild.de