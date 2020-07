Hightech-Cockpit der neuen S-Klasse: HUD begeistert mit AR und Navi „vor den Augen“ – Nicht mehr lange, am 2. September, dann ist es so weit: Mercedes wird die neue 2021er S-Klasse zeigen. Schon bekannt ist, dass das innovative und digitale Cockpitsystem neben vielen Features auch mit einem HUD mit erweiterter Realität (AR) arbeiten wird. Das ermöglicht faszinierende Optionen für den Fahrer – und liefert einen Einblick in eine Zukunft des Autos, die mal der SciFi vorbehalten war.

Selbstverständlich stellt das AR-HUD Dinge wie die Geschwindigkeit oder den Aktivierungsstatus von Cruise Control und Spurhalteassistent dar. Doch es gibt eben auch komplette Neuerungen, die einfach faszinierend sind. Etwa „virtuelle Distanzelemente“, überblendete Abbiegepfeile des GPS und Systeme, die an die Ideallinien aus Renn-Videospielen erinnern.

Solltet ihr aus der Spur geraten oder in einer Kurve drohen, über den Rand zu treten, werden rote Warnlinien in euer Sichtfeld an die Straße eingeblendet, so dass ihr jederzeit den besten Kurs haltet. Ähnlich sieht es mit Abständen zum Vordermann aus – die Systeme teilen euch mit, ob ihr zu dicht auffahrt und wie sich die Geschwindigkeit des Lkw vor euch etwa ändert.

Überholmanöver kann das System durch eine Linie ebenfalls unterstützen. Auch dabei werden Abstandslinien über euer Sichtfeld gelegt, die euch genau ins Bild setzen. Noch beeindruckender ist jedoch die digitale Einbettung des Cockpit-GPS/Navis in dieses AR-System. Mit einer Auswahl blauer Pfeile, die über der Straße zu schweben scheinen, werdet ihr durch eure Strecke gelotst.

Nach der Kurve fliegt der jeweilige Distanzpfeil dann bis zum Horizont, je nachdem, wie weit die nächste Kurve eben entfernt ist – und wird beständig größer, je näher ihr kommt. Fahrt ihr etwa durch einen Kreisverkehr und sollt eine Ausfahrt nehmen, knickt besagter Pfeil in eine entsprechende Richtung und verlängert sich – ein unmissverständliches Signal, hier die Ausfahrt zu nehmen.

Auch ein an die „Stecknadeln“ von Kartensoftwares erinnerndes Symbol wird vor euren Augen über eurem Ziel eingeblendet, so dass ihr live seht, dass ihr angekommen seid. Eine faszinierende Vision Realität gewordener SciFi – man darf gespannt sein, welche Features Mercedes für die neue S-Klasse noch vor dem Release am 2. September enthüllen wird.