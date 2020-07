Harley Davidson: 40 Jahre Heck-Zahnriemen – Willie G. Davidson, der Enkel des Harley-Davidson-Begründers, war während der 70er Jahre auf dem Nachhauseweg von der Sturgis Motorcycle Rally, als er die Idee für seine Sturgis hatte. Einmalig war deren Antrieb mit zwei Zahnriemen. Dieser besondere Antrieb feiert nunmehr seinen 40. Geburtstag.

Anstelle der seinerzeit üblichen Ketten verfügte der Shovelhead-Antriebsstrang der Sturgis über zwei Zahnriemen für den Primär-und Sekundärantrieb. Dieses von Harley-Davidson Twin-Belt-System genannte Prinzip wurde später auch bei der Low Rider und der Disc Glide zum Einsatz gebracht, bevor es ab 1993 endlich in allen Harley-Baureihen Einzug fand.

Über die Jahre wurden die Riemen immer moderner, das glatte Leder erster Harley-Maschinen um die Jahrhundertwende musste Gates-Riemen mit trapezförmigen Zähnen und aus immer besseren Materialien weichen: Moderne Riemen sind mit Kevlar verstärkt, mit Polyurethan ummantelt und aus Aramidfasern gefertigt.

Nicht nur für Harley-Fans ist der Zahnriemen „die“ Alternative zu Kardan und Ketten.

Das System ist sauber, muss kaum gewartet werden, arbeitet leise und verfügt über eine lange Lebensspanne. Es muss nicht nachgespannt werden, Schmiere und Kettenfett entfallen – zugleich arbeitet der Riemenantrieb ohne Spiel, ist elastisch und verfügt über einen äußerst hohen Wirkungsgrad.

Eine Technologie, die in ihrer Grundlage seit 40 Jahren nahezu unverändert weiterarbeitet wie seinerzeit, nur eben noch moderner und mit langlebigeren Materialien. Als Willie G. Davidson zum ersten Mal den Prototyp mit Shovelhead-Antriebsstrang samt Gates-Zahnriemen zur Sturgis Motorcycle Rally mitnahm, begriff er, dass ein solches System einfach in Serie gehen musste.

Kurzerhand fischte er später während einer Arbeitspause eine Papiertüte aus dem Müll, hielt darauf seinen Geistesblitz fest: ein Motorrad mit vollständig in Schwarz gehaltenem Look, tief und flach geduckte Silhouette, Gussrädern, einem Drag-Style-Lenker und einer Handvoll dezenter Details in Orange-rot. Das war die FXB Sturgis, die 1980 endgültig auf den Markt kam.

Seitdem ist der doppelte Zahnriemenantrieb bei Harley-Davidson nicht mehr wegzudenken – und Harley Fans wissen, dass das wohl auch noch lange so bleiben wird.