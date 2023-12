Handhaltung von Autofahrern: Bundesland testet neues Blitzer-System – In Rheinland-Pfalz wird aktuell eine neue Blitzer-Technologie getestet, die darauf ausgelegt ist, Ablenkungen von Autofahrern während der Fahrt zu erkennen. Das System ist dabei nicht nur in der Lage, die Handhaltung eines Fahrers zu analysieren um festzustellen, ob dieser ein Handy oder andere elektronische Geräte benutzt, sondern kann sogar erkennen, ob man während der Fahrt isst, raucht oder Make-up aufträgt.

Zweck des Ganzen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Anzahl der Unfälle zu verringern.

Zwar sind die neuartigen Blitzer speziell darauf ausgerichtet, Autofahrer zu identifizieren, die während der Fahrt Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte bedienen, allerdings sind die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Smartwatches, noch unklar, wie Klaus Heimgärtner, Clubjurist beim ADAC, weiß.

Denn während die Nutzung von Geräten wie Mobiltelefonen oder Taschenrechnern während des Fahrens klar untersagt ist, fallen Smartwatches, die am Handgelenk getragen werden und nicht in die Hand genommen werden müssen, genaugenommen in eine andere Kategorie.

Heimgärtner weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass auch bei Smartwatches der Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO) Anwendung finden könnte, da es sich bei einer solchen um ein elektronisches Gerät handelt, das die Funktionen eines Handys übernehmen kann.

Auch für die Nutzung von Smartwatches gilt damit im Straßenverkehr, dass sie nur dann bedient werden dürfen, wenn dazu eine den "Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung" erfolgt.

Heimgärtner erklärt, dass es zwar keine festgelegte zeitliche Obergrenze für die Blickabwendung gibt, der Experte betont jedoch, dass bereits eine Sekunde Ablenkung bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h eine Strecke von über 50 Metern bedeuten kann.

