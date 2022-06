Härtetest für Panzerwagen: Land Cruiser 300 vs. Schüsse und Sprengkraft – Je nachdem, wo er eingesetzt wird, muss so ein Panzerwagen gewaltigen Kräften widerstehen. Ob nun als Transporter für Politiker und Diplomaten, bei der Überführung kritischer Dokumente/Daten oder als Geleitfahrzeug mit Einsatzkräften: Die Anforderungen sind hoch, die Tests brachial. Was das betrifft, dürfte dieses Video noch einmal eine Schippe drauflegen: Denn der Toyota Land Cruiser 300 hier muss wohl so gut wie alles über sich ergehen lassen.

Das Fahrzeug soll zertifiziert sein nach dem ballistischen Standard VPAM VR7, der den Schutz vor den meisten zivilen Klein- und Langwaffenkalibern sowie leichten Automatikwaffen abdeckt. Ebenso muss das Fahrzeug des Herstellers INKAS den Anforderungen der Sprengkraft-Zertifikation ERV2010 genügen. Für beides sind Fragestellungen zu meistern, welche höchste Ingenieurskunst erfordern.

Denn der Toyota LC300 aus dem Hause INKAS soll letztlich vielfältig eingesetzt werden können:

Wie es in der Beschreibung des YouTube-Videos heißt, soll er 360-Grad-Perimeterschutz bieten, der sowohl taktischen Eingreiftruppen als auch Gesetzeshütern zugutekommt, auch Regierungsmitarbeiter und Würdenträger, VIPs sowie Zivilisten sollen am Ende von dem gepanzerten Land Cruiser profitieren. Um die nötigen Zertifikate zur Abdeckung eines solch breiten Spektrums zu erreichen, setzte man bei INKAS den LC300 extensiven ballistischen Tests aus.

Resultat dieser: Dieses Video, welches zeigt, dass man bei dem Spezialunternehmen insbesondere die klassischen Schwachpunkte buchstäblich ins Visier genommen hat. Es handelt sich um typische Strukturpunkte, an denen im Falle eines Versagens eine Penetration von Geschosskörpern oder Schrapnell Insassen gefährden könnte. Wie sich zeigen sollte, bestand der Land Cruiser 300 die Härtetests. Diese umfassten 780 Schuss Munition diverser Kaliber aus unterschiedlichen Feuerwaffentypen, sechs Handgranaten auf Dachebene, vier Handgranaten am Unterboden.

Hinzu kamen zwei Landminen sowie das Äquivalent der Sprengkraft von 15 Kilogramm TNT aus einer Distanz von zwei Metern.