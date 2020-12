Gymkhana 2020: Travis Pastrana hooned im Killer-Subaru mit 870 PS – Jahr für Jahr wiederholt sich das Spiel, das Drift-Fans weltweit herbeisehnen: Der Meister der durchrutschten Kurve, des Slidens und der Donuts, Ken Block, fährt mit einem Biest von einem speziell getunten Wagen vor, der im Laufe der Jahre zwischen 800 und 1500 Pferdestärken mitbrachte – und seine Video-Experten inszenieren dann eine Hammer-Stuntfahrt: „Gymkhana“. Doch in diesem Jahr ist alles etwas anders – und doch gewohnt brillant.

Denn Ken Block hat einen „Rivalen“: Travis Pastrana. Wie das mit solchen Kontrahenten so ist, verschwinden die nicht einfach so, sondern wollen eine Scheibe abhaben vom Ruhm. Also hat Pastrana, selbst eine absolute Legende, in diesem Jahr kurzerhand einen – natürlich augenzwinkernd gemeinten – „Takeover“ gestartet. Bei seiner spielerischen „feindlichen Übernahme“ hat er sich auch gleich die Videoexperten von Hoonigan Media Machine geschnappt.

Gymkhana gewohnt von Hoonigan, aber ohne Ken Block? Geht so etwas überhaupt? Es geht! Denn Pastrana, der Block überhaupt erst zum Rennsport brachte und seitdem einer seiner besten Freunde ist, fährt mit Polizeieskorte medienwirksam in einem speziellen Subaru WRX STI vor, der mehr als 870 Pferdestärken entfesselt. Es geht in die US-Stadt Annapolis. Hier setzt Travis erst mal direkt seine Duftmarke: Weitsprung über den Hafen samt Rennboot. Kann man machen.

Dann geht es ans Eingemachte – denn wo Gymkhana draufsteht, bekommen die Fans auch den vollen Drift-Spaß geboten. Fahrerisches Können in höchster Perfektion und Millimeterarbeit um jedes Hindernis herum. Viel Vergnügen damit, wir hatten es beim Sichten. Das Synchron-Driftballett um die Laternen, die Nummer auf dem Steg und die Aktion mit dem startenden Kunstflieger sind ganz großes Kino!