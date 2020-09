„Gute Idee“: Söder möchte den Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten – Am Samstag bezog der Parteivorsitzende der CSU, Markus Söder, Stellung zu einem möglichen zukünftigen Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor. Damit orientiert sich Söder am US-Bundesstaat Kalifornien, wo man bis 2035 Diesel und Benziner abschaffen möchte. Eine „gute Idee“, wie Bayerns Ministerpräsident sagt.

Am Samstag sagte Söder auf dem CSU-Parteitag, dass er „ein Verbot von Neuzulassungen für Diesel und Benziner ab 2035 für eine gute Idee“ halte. Der CSU-Chef betonte, dass er „sehr dafür“ sei, „dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem Zeitpunkt, an dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden können“. Die Erwähnung „fossiler Kraftstoffe“ und „fossiler Verbrenner“ könnte dabei ein Hinweis auf mögliche Ausnahmen für Treibstoff sein.

Laut Expertenmeinungen werden nämlich zukünftig nicht nur elektrische Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, schädliche Emissionen zu mindern, sondern auch synthetisch hergestellte Treibstoffe.

Gefallen findet Söders Vorstoß beim Umweltbundesamt.

Amtschef Dirk Messner stieß mit seinen Äußerungen in ein ähnliches Horn. Auch er forderte, dass Neuzulassungen für Verbrennungsmotoren ab 2035 verboten werden. Gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe betonte Messner: „Kalifornien hat es vorgemacht.“ Dort wurde ein entsprechender Beschluss unlängst gefasst.

„Das, wie es in Kalifornien gewesen ist, erscheint mir ein sehr gutes Datum dafür zu sein“, unterstrich Markus Söder am Samstag. So wird im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA ab 2035 nur der Verkauf von emissionsfreien Neuwagen gestattet sein, wie Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch verkündet hatte. Damit werden übliche Diesel- oder Benzinmotoren langsam aber sicher aus dem kalifornischen Straßenbild verschwinden.

Quelle: Focus